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義警方破獲羅馬私宅工廠 偽造畢卡索等名畫網拍

中央社／ 羅馬24日專電

義大利警方日前在羅馬一棟公寓內，破獲偽造畢卡索、林布蘭等知名畫家作品的秘密工廠。警方是從eBay等網路商家上販售的藝術贗品，循線追查破獲犯罪集團。

義大利文化保護憲警（ Carabinieri del Comandotutela patrimonio culturale）日前到一間羅馬公寓搜索，當場破獲大量顏料等繪畫器材，並扣押71件偽造的大師藝術作品，包括畢卡索（Pablo Picasso）、林布蘭（Rembrandt H. Van Rijn）及其他多位藝術家。

這項調查是由羅馬檢方共同合作執行，警方首先搜尋了一些電子商務平台上的藝術贗品，透過eBay、Catawiki等網站上的交易紀錄，循線追查到位在羅馬的藝術修復工作者。

警方隨後前往現場搜索，在羅馬北部區域的一間公寓內，發現其中一個房間已被改裝為工作室，內有數百種顏料，各種粗細尺寸的畫筆，不同大小畫布，甚至有「仿古代藝術畫廊郵票」，以及偽造的藝術畫家簽名模板。

警方另查獲現場有打字機與電腦設備，專門用來製造銷售藝術品的「偽造證書」，嫌犯為了讓買家相信畫作真實性，還會把市面正規的「藝術品拍賣目錄」偷天換日，使用彩色合成技術，把原本目錄上的真品畫作，換成自己偽造的贗品。

公寓 羅馬 義大利

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