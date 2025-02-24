快訊

經典賽／初登板就飆158公里速球 日媒盛讚徐若熙「怪物投手」

0050分割引爆話題 ETF分割與反分割會影響投資人荷包嗎？

星巴克也有「7點」惜食優惠 資深「乞丐超人」曝更多打折時段

中國詐騙集團藏身大馬度假勝地 誘騙提供線上工作

中央社／ 吉隆坡24日專電

中國詐騙集團隱匿吉隆坡高級住宅或離島度假勝地，專向中國人誘騙提供線上工作機會，成為治安隱憂。大馬警方最近在邦咯島展開突襲行動，逮捕15名詐騙集團成員，其中13名是中國籍。

新海峽時報（New Straits Times）今天報導，警方接獲線報於21日晚間在邦咯島（Pulau Pangkor）民宿破獲中國詐騙集團基地，落網犯罪嫌疑人除一對本地夫婦，還有12名中國男子與1名中國女子。

警方調查發現，此詐騙集團以提供線上工作機會為幌子，專門向中國人詐騙，集團成員引誘受害人先刷卡完成線上購物任務，不僅提升工作積分，也獲得報酬，但受害人支付款項後卻沒有拿到任何利潤。

這類詐騙技倆非首例，大馬媒體報導，警方19日在吉隆坡高級公寓破獲中國詐騙集團，以提供電腦與名牌包為誘餌，騙玩家付費加入遊戲平台，但當玩家再支付額外費用繼續遊戲，卻發現無法聯絡詐騙集團的客服人員，錢也被騙走。當時有12名中國人涉案。

馬來西亞於2023年12月開放對中國免簽，中國觀光客赴大馬平均每月達25萬人次，更傳出犯罪集團利用免簽之便入境詐騙。馬來西亞國際人道主義組織（MHO）從實際案例發現，有99%以上的詐騙集團幕後都是中國人。

不乏有馬來西亞華裔人士在吉隆坡鬧區遇到中國詐騙集團成員以「人在海外迷路」、「老鄉見老鄉，兩眼淚汪汪」等話術行騙，盼獲當地華人同情心施捨小額金錢。

律師林維勇（Lim Wei Yong）說，詐騙在馬來西亞構成犯罪，根據刑法第120b（2）條文，會判處1年到10年不等刑度，以及鞭刑或罰金等處分。

大馬媒體報導，馬來西亞去年前半年遭犯罪集團從社群平台成功詐騙金額達馬幣800萬令吉（約新台幣5600萬元）到馬幣1億3200萬令吉。

中國人 詐騙集團 馬來西亞

延伸閱讀

地緣政治台廠馬來西亞擴點 布局搶攻印度伊斯蘭市場

詐騙案猖獗…屏警三天逮6車手阻詐金額340萬元 犯案手法曝光

中國詐騙集團隱身高級公寓 大馬警方逮捕14人

星國暫緩執行大馬死囚 人團籲協助訴訟程序正義

相關新聞

梵蒂岡：教宗病情仍危急 但未再發生呼吸危機

梵蒂岡今晚更新教宗病情，教宗方濟各雖仍未脫離險境，但自昨晚起未再發生呼吸危機，血液檢查顯示有初期輕微腎衰竭症狀，目前已獲...

美航飛印度班機爆炸彈威脅 乘客還原現場「很害怕，全機靜悄悄」

美國航空公司（American Airlines）一架從美國紐約飛往印度新德里的班機，今天因一起後經判定為「不可信」的安...

曾敗給梅克爾 德國新總理梅爾茨從商10年能拯救歐盟嗎

德國23日舉行國會選舉，根據出口民調，69歲的基督教民主聯盟（簡稱基民黨）黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）將成為下任總理，成為德國史上年紀最大的新任總理。梅爾茨曾為前總理梅克爾（Angela Merkel）在黨內的手下敗將，並棄政從商近10年，可謂大器晚成。過去幾乎無人看好的梅爾茨如何能敗部復活？他能拯救德國和歐盟嗎？

2000名觀眾如癡如醉！溫哥華音樂饗宴 台裔指揮家謝建得完美演出

加拿大著名台裔指揮家謝建得（Ken Hsieh）領導的溫哥華大都會交響樂團（VMO）與百年歷史的巴哈合唱團、加拿大著名鋼...

教宗傳病情危急 未脫離險境

梵蒂岡新聞網廿二日晚間報導，高齡八十八歲、因複雜的雙側肺部感染已住院一周的天主教教宗方濟各，當天早上出現「哮喘型呼吸危機...

教宗方濟各發表書面三鐘經：有信心繼續住院接受治療

天主教教宗方濟各昨天傳出病情「危急」後，教廷今天上午表示，教宗已在醫院度過平靜的一夜。他今天以書面形式發表三鐘經（Ang...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。