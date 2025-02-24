教宗傳病情危急 未脫離險境

梵蒂岡新聞網廿二日晚間報導，高齡八十八歲、因複雜的雙側肺部感染已住院一周的天主教教宗方濟各，當天早上出現「哮喘型呼吸危機」，需輸血及高流量的氧氣。醫師對他的預後（即接受治療後可能的結果）持保留態度。

前述報導說，教宗廿二日驗血報告顯示貧血相關的血小板減少症，因此有必要輸血。但他同日仍整天坐在扶手椅上，意識依然清醒並「保持敏捷」，即使疼痛較廿一日更甚。醫師同日稍早表示，教宗病情危急，至少還需住院一周。教宗因支氣管炎而自十四日起住進義大利羅馬的傑梅利醫院。

教廷廿三日則透過簡短的更新訊息指出，「度過平靜的一夜，教宗休息了」。義大利病毒學家佩格里斯可則對義媒「新聞報」說「情況愈來愈令人擔憂」，接下來幾小時與幾天會是關鍵。傑梅利醫院外科主任艾菲耶里廿一日在記者會提到，鑒於教宗的呼吸道及高齡問題，肺炎併發症若引發敗血症就真的很難治癒，故真正的風險在於細菌進入血液。

教宗醫療團隊表示，所幸截至廿一日，教宗尚無任何敗血症的跡象，服用的各種藥物正發生作用。其私人醫師卡柏尼則坦言教宗還沒脫離險境，就像每名脆弱的病人般，他們總是處於一個「黃金尺度」上，即一不小心就失去「平衡」。有醫師直言，就算教宗這次能出院返回梵蒂岡，之後仍需承受慢性的呼吸系統疾病。

另據天主教界頗具影響力的「十字架報」（CRUX）廿一日引述樞機主教祖皮報導，他駁斥教宗逝世或將請辭的傳聞；「事實是教宗吃早餐、看報並接見賓客，這代表我們在完全康復的路上」。

義大利總理梅洛尼十九日曾探視教宗廿分鐘，發現他「精神很好且反應靈敏」。梅洛尼稱「我們一如往常地談笑風生，他並沒失去大家熟知的幽默」。義裔阿根廷人方濟各自二○一三年起擔任教宗。

今年適逢梵蒂岡的聖年（又稱禧年，Holy year），即天主教每廿五年一度的重要慶典，廿一日原本應由教宗親自主持慶祝儀式。但儘管教宗缺席，梵蒂岡仍照原定計畫在廿二日舉行聖年慶祝活動。