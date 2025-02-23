教宗方濟各發表書面三鐘經：有信心繼續住院接受治療

天主教教宗方濟各昨天傳出病情「危急」後，教廷今天上午表示，教宗已在醫院度過平靜的一夜。他今天以書面形式發表三鐘經（Angelus），表示有信心繼續住院、接受必要治療。

法新社報導，梵蒂岡昨夜表示方濟各健康惡化病情「危急」後，今天上午再指出，教宗已在醫院度過平靜的一夜。

教廷消息人士透露，教宗今天仍透過鼻導管接受氧氣。

高齡88歲的方濟各透過書面訊息表示：「我有信心在傑梅利醫院（Gemelli Hospital）繼續進行必要的治療，休息也是治療的一環！」

教宗補充說：「過去幾天我收到許多充滿愛的訊息，來自孩童的信件和圖畫讓我格外感動。」

方濟各還說：「明天烏克蘭戰爭將滿3週年，這對全人類是痛苦且恥辱的時刻！我持續向受苦中的烏克蘭人民表達親近之意，同時請各位紀念所有武裝衝突下的受害者，並祈求巴勒斯坦、以色列和全中東、緬甸、基伍（民主剛果一省）以及蘇丹能獲得和平這個禮物。」

教宗方濟各因罹患支氣管炎，於本月14日入住羅馬傑梅利醫院，不過之後病況加劇轉為雙側肺炎，引發廣泛關切。