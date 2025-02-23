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昨經歷呼吸危機…傳教宗方濟各病情惡化 信徒擔憂赴下榻醫院祈福

中央社／ 羅馬23日專電
高齡88歲的教宗方濟各病情惡化，他所在的羅馬傑梅利醫院中庭，今天陸續有信徒前來擺放蠟燭祈福。圖為人們在羅馬傑梅利醫院外的已故教皇約翰·保羅二世雕像前祈禱，教皇方濟各目前住院於此。歐新社
高齡88歲的教宗方濟各病情惡化，他所在的羅馬傑梅利醫院中庭，今天陸續有信徒前來擺放蠟燭祈福。圖為人們在羅馬傑梅利醫院外的已故教皇約翰·保羅二世雕像前祈禱，教皇方濟各目前住院於此。歐新社

高齡88歲的教宗方濟各病情惡化，他所在的羅馬傑梅利醫院中庭，今天陸續有信徒前來擺放蠟燭祈福。教宗昨天經歷呼吸危機，今天仍持續使用高流量的氧氣鼻導管。

「教宗方濟各是一位改革者，我和太太來此祈禱，希望教宗早日康復。」羅馬尼亞籍的信徒達努特（Olariu Danut）向中央社記者表示，他家世代都是虔誠天主教徒，他看到方濟各為天主教帶來許多重大改革，「教宗帶著天主教會向前走，這有非常積極的意義。」

教宗下榻的羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital），車輛進出川流不息，醫院中庭的先教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）雕像，成為信徒為教宗祈福的地點。

達努特與眾多前來祈福的信徒一樣，臉上掛著憂慮的凝重神情，他默默把紅色蠟燭放在雕像旁，坐下祈禱了許久才離開。

「我希望教宗早日康復，但教宗年紀已經很大了，目前情況聽起來並不樂觀。」達努特向中央社記者坦言，不少信徒祈禱教宗方濟各此次也能度過難關，但對於最壞消息也已有「心理準備」。

醫院停車場的草坪高台，設置有臨時棚架，不少義大利電視台已進駐，全天候轉播教宗最新病況。不過媒體採訪須尊重醫院規範與病人隱私，不少信徒神情哀傷，祈禱完快步離去，搖手向媒體記者示意沒有心情接受採訪。

教廷新聞室目前每天早晚兩度更新教宗病情，早上通常僅有簡短說明，起初內容包括教宗睡得很好、吃了早餐，可以坐在扶手椅上，但昨天上午教宗發生呼吸危機，昨、今天上午簡訊都未提到食用早餐情況，僅簡短表示「教宗晚上有休息，平靜度過一夜」。

根據梵蒂岡向媒體提供消息，教宗今天仍戴著高流量的氧氣鼻導管，教宗早上接受了新的醫療測試，羅馬時間今晚會發布更新結果。

教宗今天無法親自主持週日三鐘經，改以書面形式發表，他透過書面訊息中表示，他充滿信心地繼續在醫院住院，進行必要治療；休息也是治療的一部分，他衷心感謝醫護人員的關注，及醫療團隊為病人提供服務的奉獻精神。

教宗在書面三鐘經表示，最近幾天，他收到了許多充滿愛的信息，尤其是孩子們的信件和圖畫，給他留下深刻印象。他感謝來自世界各地的安慰祈禱，他將所有人託付給聖母瑪利亞的代禱，並請眾人繼續為他祈禱。

教宗另表示，明天是針對烏克蘭的大規模戰爭3週年，對全人類來說這是個痛苦而恥辱的週年紀念日，他再次向受苦受難的烏克蘭人民表達親近的同時，他邀請眾人紀念所有武裝衝突受害者，並為巴勒斯坦、以色列、整個中東、緬甸、基伍（民主剛果一省）和蘇丹祈求和平的恩賜。

教宗 方濟各 羅馬尼亞

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