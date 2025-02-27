日本通勤電車有害健康！上班族遇急煞 超擠車廂內恐慌症發作

東京電車的通勤尖峰時段向來以擁擠聞名，滿員電車的壓迫感讓許多日本上班族身心俱疲。近期，一名網友在國外社群平台Reddit上分享自身經歷，表示自己在擠滿乘客的電車內突感心跳加速，甚至有失去意識的感覺。這篇貼文迅速引發共鳴，許多曾有類似經驗的人紛紛留言，討論東京通勤壓力對身心健康的影響。

不少網友指出，長期處於這種極端擁擠的環境，可能導致恐慌症發作甚至演變成幽閉恐懼症。一名乘客分享，自己曾在超級擁擠的總武線通勤長達十年的時間。某次在異常擁擠的車廂內，電車突然緊急煞車並響起警報，他在那瞬間產生強烈恐慌，此後每當電車擁擠且突然煞車時，他的恐慌症便會發作。

面對滿員電車的困擾，網友提出多種應變方式，包括選擇較空車廂、改變通勤路線、使用替代交通工具如巴士或自行車，甚至考慮搬家以縮短通勤時間。此外，也有人建議盡量避開尖峰時段，例如提前出門或延後下班，部分乘客甚至選擇「超早到公司」來減少擠電車的痛苦。

也有網友覺得「自己在電車上恐慌症發作很丟臉」，但也有人認為不需要這樣責備自己，因為「旁邊的人明天就會把這件事給忘了。而且也有很多人根本連自己早餐吃什麼都不記得」。這起討論反映出東京通勤族面臨的極大壓力，能找到適合自己的解決方式是十分重要的課題。