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人口紅利流失…越南生育率日漸下滑 越共為黨員生三孩開綠燈

中央社／ 河內23日專電
越共政治局近日要求修改規定，不再對生育三孩以上的黨員祭出處分。越南生育率已連續3年低於2.1的人口替代水準，許多專家擔心，越南將快速耗盡人口紅利。示意圖／ingimage
越共政治局近日要求修改規定，不再對生育三孩以上的黨員祭出處分。越南生育率已連續3年低於2.1的人口替代水準，許多專家擔心，越南將快速耗盡人口紅利。示意圖／ingimage

越共政治局近日要求修改規定，不再對生育三孩以上的黨員祭出處分。越南生育率已連續3年低於2.1的人口替代水準，許多專家擔心，越南將快速耗盡人口紅利。

越南多年來鼓勵一對夫妻生育兩個小孩，不同時期與地區皆有相應的管理措施或罰則。其中，對越共黨員的規定較明確且嚴謹，若生育超過兩個小孩，除少數特殊情況外，將遭警告等黨內紀律處分，恐影響仕途發展。

越南民智報（Dan Tri）報導，越共政治局日前指示修改人口政策相關規定，不再對生育三孩以上的黨員祭出處分，並於第一季內完成。對於已受紀律處分的黨員，則不予追溯撤銷，這一決定獲越共政治局一致同意。

越南的生育率日漸下滑，越南衛生部副部長阮氏蓮香（Nguyen Thi Lien Huong）先前表示，2024年越南每名育齡女性僅生育1.91名孩子，寫下有紀錄以來新低，並連續3年低於維持穩定人口結構的2.1替代水準。

前越共政治局委員、前胡志明市市委書記阮善仁（Nguyen Thien Nhan）長期提倡取消針對黨員生育三孩的處分，以提振生育率。他說，應及早修改規定，消除幹部與黨員的心理障礙，讓他們不再因憂心處分而不敢生。

小孩 生育率 越南

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