傳教宗病情「危急」！教廷證實方濟各住院：在醫院度過平靜一夜
梵蒂岡昨天表示，天主教教宗方濟各（Pope Francis）健康惡化病情「危急」，但教廷今天上午再指出，教宗已在醫院度過平靜的一夜。
法新社報導，教廷透過簡短的更新訊息宣布，「度過平靜的一夜，教宗已經休息」。
梵蒂岡昨天表示，由於教宗呼吸困難，醫師必須對他實施「高流量」氧氣治療；輸血則是因為檢查結果顯示，教宗因貧血而血小板數值低下。
高齡88歲的教宗方濟各因罹患支氣管炎而於本月14日入住羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital），不過之後病況加劇轉為雙側肺炎，引發廣泛關切。
義大利晚郵報（Corriere della Sera）今晨以「教宗病況惡化」作為頭條，共和報（La Repubblica）則形容這是梵蒂岡「最黑暗的一天」。
義大利知名病毒學家佩格里斯可（Fabrizio Pregliasco）告訴新聞報（La Stampa），「情況愈來愈令人擔憂」，他還說「接下來的數小時和未來幾天將是關鍵」。
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