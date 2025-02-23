遭美國拒絕入境…南美洲移民船隻於巴拿馬外海沉沒 8歲女童喪命

巴拿馬當局今天表示，一艘船隻載有19名被拒絕入境美國的南美洲移民，但在返回母國途中於巴拿馬外海沉沒，造成一位8歲的委內瑞拉女孩喪生。

法新社報導，巴拿馬邊境當局指出，這艘移民船於昨天晚間在巴拿馬東北方的加勒比海水域沉沒，「原因是惡劣天氣引起的強浪」。

船上有來自委內瑞拉與哥倫比亞的移民，以及2位船員。巴拿馬邊境當局還說，除了那名喪命的女孩，其他人全數獲救。

美國總統川普（Donald Trump）嚴厲打擊非法入境之際，這些移民放棄進入美國，並從墨西哥和中美洲國家返回故鄉。

他們選擇乘船，以避免穿越巴拿馬的達連隘口（Darien Gap）叢林區，當地有湍急河流、野生動物和犯罪集團的威脅。

聯合國兒童基金會（UNICEF）對受到此事故影響者表達聲援，並於聲明中強調「穿越巴拿馬的安全重要性」。