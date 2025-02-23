日本山林燒第5天…19日火災持續延燒 燒毀面積約63座東京巨蛋
日本岩手縣大船渡市日前發生山林火災，到今天已進入第5天，相關單位仍未能完全撲滅火勢，初估燒毀面積已約318公頃，單純計算約相當於63座東京巨蛋（占地面積約5公頃）。
日本放送協會（NHK）報導，大船渡市三陸町一處山林2月19日發生火災後，持續延燒到其他地點。
消防等單位從今天上午日出時分重啟直升機灌救行動，包括自衛隊、岩手縣政府、宮城縣政府及山形縣政府等單位的直升機，都從上空灑水試圖滅火。
岩手縣政府表示，截至2月22日晚間止，這場山林火災初估已燒毀約318公頃林地，暫時不清楚何時能完全撲滅火勢。
到目前為止未傳出有人員傷亡或建築物受損等情況，大船渡市政府持續針對周邊的62個家戶共157人發布避難指示，呼籲嚴防可能災情。
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