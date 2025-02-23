印度南部隧道坍塌…大量水、泥土突湧入 8工人受困待援

她是德國仇恨值最高、影響力最強的女性政治人物。獲得MAGA派大師兄美國副總統范斯與世界首富馬斯克的灌頂加持，集各項矛盾於一身的德國極右派政黨「另類選擇」（AfD）黨魁魏德爾（Alice Weidel），說得一口流利中文，在中國大陸社群平台有「鐵娘子」封號。魏德爾的偶像也是位鐵娘子，但不是德國前總理梅克爾，而是1980年代的英國首相柴契爾夫人。魏德爾在意的不是2月23日國會大選投票結果，而是放眼2029大選的總理大位。

2025-02-23 10:00