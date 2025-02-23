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日本小樽及銀山溫泉外國客爆量 觀光公害難解

中央社／ 東京23日綜合外電報導

日本疫後迎來創統計史新高紀錄的爆量外國觀光客回流，雖然帶動業者商機，但包括小樽市及銀山溫泉等地都面臨大量遊客湧入帶來的「觀光公害」問題，讓各地政府苦於因應。

日本政府觀光局（JNTO）推估2024年訪日外國客總數高達3686萬9900人，創統計史新高紀錄。從國家別來看，台灣以604萬4400人排名第3；前兩名分別是韓國與中國。

日本每日新聞報導，北海道小樽市也出現大量觀光客聚集影響當地居民生活的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）問題。

僅單純計算投宿小樽市人數，去年有創統計史新高紀錄的9萬8678名外國觀光客造訪小樽。今年1月23日在當地的朝里站附近，發生外國遊客為了拍照闖入軌道區遭電車撞死的意外。

因電影取景爆紅的「船見坂」位於住宅區，不少居民對觀光客的行為感到不愉快。因此，小樽市從1月28日起，每天上午10時到下午4時安排保全人員進駐協助管理，但只要保全人員不在場，進入車道內拍照的人依舊絡繹不絕。

小樽市政府與北海道政府、警方及交通業者等合作組成的對策協議會已在2月10日上路，希望能在本年度內（3月31日前）彙整出具體對策。

時事通信社報導，發生在船見坂的「迷惑行為」與日俱增，態樣包括隨意入侵私有地、違規停車及亂丟垃圾等。小樽市政府為因應農曆春節，從1月28日起安排手持寫有各國語言警語看板的保全人員到場維護秩序。

北海道美瑛町有一棵獨自佇立在雪原上、相當受遊客歡迎的「耶誕樹」，當地觀光協會負責人說，「只要是意想不到的地方因為社群平台爆紅，要採取應對措施就會慢好幾拍」。

讓山形縣尾花澤市政府頭疼的是，縣內知名景點「銀山溫泉」正面臨車輛過多問題。在這裡可以看到木造旅館與煤氣燈林立河川兩側，散發出大正時代的浪漫風情，也有人將這裡視為動畫電影「神隱少女」的劇中舞台。

不過，銀山溫泉街並沒有提供單日往返遊客使用的停車場，因而發生路邊停車及長期交通堵塞情況。尾花澤市政府從去年底到今年初試辦限制自駕或搭計程車的單日往返遊客進入，呼籲改搭接駁巴士。

儘管試辦內容已透過市府官網、社群平台及傳單進行宣導，但負責人員表示，「說真的我們並不清楚要如何傳達給訪日外國客知道」。

地方相關人士說，「我們希望觀光客來玩，但光靠我們的力量，難以守護這裡的景觀與居民安全」。

保全 日本 觀光客

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