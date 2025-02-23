空難近月頻傳 但長期空難死亡下降

美國近月空難頻傳，包括飛機墜機、與直昇機相撞等都讓民眾憂心，但外媒報導指出，空中意外發生率從2005年到2023年已經從最高將近百萬分之5下降到2以下，死傷人數也逐年下降，2023年已經小於100人，2014年會特別高是因為2起大空難造成數據大增，但整體飛安意外率仍相當低。

死亡率19年少1半

根據《英國廣播公司》報導，1月美國有客機與黑鷹直升機相撞，導致67人死亡，加上近日還有兩家飛機在空中對撞，造成2人死亡，還有加拿大多倫多近日有班機在不好的天氣降落出現起火事故，雖然無人死傷，但調查顯示許多搭飛機的消費者的信心出現下降趨勢。

但《CBS42》提到，「國際民航組織」的統計資料顯示，全球的空中意外發生率從2025年約百萬分之4.5，雖然中間有數字起伏，但到2023年已經下降到百萬分之2以下，而且民航組織的事故認定範圍相當廣，只要飛機有損壞、需要維修者都會納入；另外，全球民航空中意外死亡人數也是出現下降的趨勢。

社群讓空難被放大

2005年全球民航空難死亡約8百人、下降到2008年約5百人、隨後在2009、2010又回升到6百人左右，但到2013年甚至下降到2百人以外，直到2014年因為馬航MH370空難、MH17遭俄羅斯飛彈擊落，分別造成239人、300人死亡，才讓死亡人數又飆升到約9百人，但之後於2017年還曾低於百人。

數字在2017到2023年有起伏，但整體仍呈現下降為主的趨勢。前飛行員、白金漢郡新大學資深講師馬可‧張（音譯）認為，社群媒體發達讓更多空難被注意到與跨大。另外，波音737Max有陣子飛安疑慮特別多，綜合起來讓很多民眾對飛安的信心下降。

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