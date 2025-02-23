梵蒂岡：教宗健康惡化狀況危急 需輸氧氣血液

中央社／ 梵蒂岡22日綜合外電報導
民眾在教宗方濟各所待的醫院外放置蠟燭祈福。 歐新社
民眾在教宗方濟各所待的醫院外放置蠟燭祈福。 歐新社

梵蒂岡今天表示，天主教教宗方濟各的健康狀況在過去24小時有所惡化，需要高流量氧氣治療和輸血。據報梵蒂岡在聲明中首度以「危急」（critical）描述教宗的病情。

路透社報導，梵蒂岡透過聲明指出，高齡88歲的教宗方濟各（Pope Francis）罹患雙側肺炎，出現類氣喘呼吸困難症狀。

聲明說：「教宗狀況危急，並未脫離險境。」

梵蒂岡提到：「儘管病情比昨天嚴重，教宗意識清楚，一整天坐在椅子上。目前預後尚不明朗。」

教宗因罹患支氣管炎於本月14日入住羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital），不過之後病況加劇轉為雙側肺炎，引發廣泛關切。

梵蒂岡今天提到，由於教宗呼吸困難，醫師必須對他實施「高流量」氧氣治療；輸血則是因為檢查結果顯示，教宗因貧血而血小板數值低下。

教宗 方濟各 梵蒂岡

延伸閱讀

教宗方濟各尚未脫離險境 下周可能仍留院治療

教宗能下床工作 自嘲「有人盼我上天堂，上帝要我留下」

「意識清楚」教宗方濟各病情好轉 梵諦岡：可坐扶手椅上用餐

梵蒂岡教宗方濟各罹患肺炎 「多病原感染」病情複雜

相關新聞

教宗方濟各發表書面三鐘經：有信心繼續住院接受治療

天主教教宗方濟各昨天傳出病情「危急」後，教廷今天上午表示，教宗已在醫院度過平靜的一夜。他今天以書面形式發表三鐘經（Ang...

教宗傳病情危急 未脫離險境

梵蒂岡新聞網廿二日晚間報導，高齡八十八歲、因複雜的雙側肺部感染已住院一周的天主教教宗方濟各，當天早上出現「哮喘型呼吸危機...

昨經歷呼吸危機…傳教宗方濟各病情惡化 信徒擔憂赴下榻醫院祈福

高齡88歲的教宗方濟各病情惡化，他所在的羅馬傑梅利醫院中庭，今天陸續有信徒前來擺放蠟燭祈福。教宗昨天經歷呼吸危機，今天仍...

日本JR北海道撤5車站！過去10年120座車站廢除 「消失」主因曝光

根據日本JR北海道公司公布的2025年3月調整列車時刻表，JR北海道預計廢除5座車站；僅是在過去10年裡，就有超過120...

人口紅利流失…越南生育率日漸下滑 越共為黨員生三孩開綠燈

越共政治局近日要求修改規定，不再對生育三孩以上的黨員祭出處分。越南生育率已連續3年低於2.1的人口替代水準，許多專家擔心...

傳教宗病情「危急」！教廷證實方濟各住院：在醫院度過平靜一夜

梵蒂岡昨天表示，天主教教宗方濟各（Pope Francis）健康惡化病情「危急」，但教廷今天上午再指出，教宗已在醫院度過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。