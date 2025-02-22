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留日台灣同鄉會慶80週年 徐佳青：盼攜手守護台海和平

中央社／ 東京22日專電
留日台灣同鄉會22日晚間在東京舉辦歡慶成立80週年懇親大會，僑務委員會委員長徐佳青致詞時表示，希望邀請更多第二代、第三代的台灣同鄉，以及更多的日本友人，一起攜手合作來守護台海的和平，創造區域繁榮。圖／中央社
留日台灣同鄉會22日晚間在東京舉辦歡慶成立80週年懇親大會，僑務委員會委員長徐佳青致詞時表示，希望邀請更多第二代、第三代的台灣同鄉，以及更多的日本友人，一起攜手合作來守護台海的和平，創造區域繁榮。圖／中央社

留日台灣同鄉會今晚在東京舉辦歡慶成立80週年懇親大會，僑務委員會委員長徐佳青致詞時表示，希望邀請更多第二代、第三代的台灣同鄉，以及更多的日本友人，一起攜手合作來守護台海的和平，創造區域繁榮。

留日僑胞社團當中歷史最悠久的留日台灣同鄉會，今晚在東京的雅敘園舉辦慶祝成立80週年懇親大會。駐日副代表蔡明耀、周學佑，橫濱辦事處處長張淑玲、日本中華聯合總會會長羅鴻健等人與會。

留日台灣同鄉會會長陳五福致詞時表示，回想1945年第二次世界大戰結束後，日本遭到空襲，在當時非常艱辛的時期，台灣同鄉們就創立了留日台灣同鄉會，幫助同鄉度過艱鉅的時期，也對日本人伸出援手，這是台灣同鄉會自助互助的開始。

他表示，近5年來天災人禍不斷，還有十多年前的311東日本大地震，讓日本遭遇輻災，但當時台灣馬上伸出援手，捐款幫助日本友人。而日本是非常惜福且感恩的民族，在台灣困難的時候，日本也馬上捐贈200多萬劑疫苗給台灣，這是第二次互助的開端。發生災難時的互助，加深了台日關係，未來也將努力讓台日關係更加升級。

徐佳青特地趕赴東京參加懇親大會。她致詞表示，留日台灣同鄉會這80年來可以說是一步一腳印，在旅日先進的努力下，在日本社會結交了非常多國際友人，也協助非常多僑胞克服各種困難。

她指出，近幾年國際局勢變化劇烈，無論是民間或政府部門，大家都兢兢業業。她今天除了要祝福台灣同鄉會成立80週年，也希望邀請更多第二代、第三代的台灣同鄉，以及更多的日本友人，「大家一起攜手合作，一起來守護台海的和平，創造區域繁榮」。

駐日副代表蔡明耀致詞表示，台灣與日本之間的親密友好有目共睹，如同前駐日代表謝長廷曾說，台日之間已經建立了一個「善的循環」。

他表示，他在日本多年的親身感受是，以2011年為界線，在那之後感覺整個環境都變了。2013年他擔任大阪辦事處處長，不管是政府、官方或是人民，對於台灣都非常感恩、非常歡迎，這是因為台灣人在2011年東日本大地震時的慷慨捐款，讓日本政府、日本人發現，最能夠讓他們信賴的國家，就是中華民國台灣的政府還有人民，相信未來這種感受會更加深刻。

台日關係 徐佳青 日本 東京

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