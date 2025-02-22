緊張升溫…以色列遊客湧泰北拜縣惹爭議 大使館發布行為守則

泰國北部山城拜縣是西方遊客的旅遊勝地，但近來旅客因為脫序行為和當地人關係緊張，而以色列人成為焦點。以色列駐泰國大使館還因此發布行為守則，呼籲以色列人尊重泰國法律和習俗。

位於夜豐頌府（Mae Hong Son）的拜縣（Pai）距離清邁大約2個多小時車程，因為擁有好山好水且交通便利，是許多外國遊客喜歡造訪的地區，不少人選擇在此小住一陣子或長居。

外國遊客為當地人帶來收入，但過多的遊客則帶來了困擾。外國觀光客在街上隨處抽大麻、抽菸和大聲喧嘩，甚至非法工作引起反感，導致拜縣某些餐廳和店家直接拒絕外國人入店消費。

當地人和外國旅客之間的緊張關係越演越烈，其中以色列人成為焦點，因為日前有來自以色列的觀光客大鬧當地醫院讓拜縣人反感升級。

泰文的網路社群近日更盛傳拜縣有一間餐廳成了專給以色列人使用的宗教場所，還禁止泰國人進入，網路謠言指稱以色列人認為拜縣是他們新的應許之地，將佔領拜縣。事情鬧大了還出動泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）出面強調以色列人不可能佔領拜縣。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，拜縣當地官員確認後表示，以色列人聚集的地方的確是個宗教活動的場所，但一切合法，參加的人也都是合法入境的以色列觀光客。

以色列駐泰大使館昨天因此在臉書發布給遊客參考的觀光行為守則，呼籲以色列觀光客遵守泰國當地法律和傳統習俗，以維護以色列社群的正面形象。

觀光守則規範包括不要在公共場合喧鬧和製造噪音、避免打擾當地居民、尊重他人的個人空間、避免在公共場合抽菸、遵守交通規範、不要逾期居留、不要非法工作、在公共場合行走不要光著上身以及尊重當地人等。

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