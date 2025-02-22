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菲律賓打擊非法金融有成 從全球洗錢「灰名單」除名

中央社／ 馬尼拉22日綜合外電報導
總部位在巴黎的「防制洗錢金融行動小組」。圖／路透社
總部位在巴黎的「防制洗錢金融行動小組」。圖／路透社

菲律賓今天讚揚國際組織「防制洗錢金融行動小組」昨天將其從他們的「灰名單」移除。列入名單的國家會在洗錢和恐怖主義金融方面受到加強監督，有礙其全球金融交易。

法新社報導，總部位在巴黎的「防制洗錢金融行動小組」（Financial Action Task Force，FATF）自2021年起將菲律賓列入其灰名單，意味會與這些國家「一同合作來糾正其金融體系中的缺陷」。

防制洗錢金融行動小組昨天在年度全體會議上投票通過將菲律賓除名，並表示：「經過成功的實地探訪後，我們將菲律賓從加強監督名單中移除。」

防制洗錢金融行動小組協調全球打擊洗錢和恐怖主義金融的行動，包括美國、中國和南非等近40個國家都有派代表參與。

菲律賓的反洗錢委員會（Anti-Money Laundering Council，AMLC）今天發布聲明，對於達成這項「里程碑」表示歡迎，還說這會帶來一長串好處。

聲明寫道：「菲律賓脫離防制洗錢金融行動小組灰名單，預期將促進更快且成本更低的跨境交易、減少法遵障礙及提高金融透明度。」

菲律賓反洗錢委員會並指出，這會使菲國在海外的200萬餘名移工每年匯款回家時更便利。

聲明特別提到，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在2023年簽署1道針對洗錢和「反恐怖主義金融」的行政命令，在這次除名中發揮關鍵作用。

小馬可仕去年還禁止菲律賓離岸博弈產業（Philippine off shore gaming operator，POGO）。據稱犯罪集團會利用這類公司作掩護，來進行人口販運、洗錢、網路詐騙、綁架甚至殺人。

小馬可仕 洗錢 菲律賓

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