家庭破碎…秘魯購物中心屋頂塌陷 壓中美食廣場至少3死74傷

秘魯當局今天指出，國內北部一座購物中心的美食廣場晚間發生屋頂塌陷事故，造成至少3人喪命、74人受傷。

秘魯消防部門指揮官葛梅茲（Gelqui Gomez）接受美洲電視網（America TV）訪問說：「截至目前為止已有3名死者，包含2男1女。」

地方政府衛生官員毛瑞約（Anibal Morillo）表示，受傷人數已經增至74人。

🚨🇵🇪Tragedy Strikes in Peru



Real Plaza Shopping Mall Roof Collapse



Trujillo, Peru - A devastating roof collapse at the food court of Real Plaza shopping mall has resulted in:



- At least 3 fatalities

- 70 injuries



Source: Local Media pic.twitter.com/ll1QpS45n8 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) 2025年2月22日

毛瑞約還告訴當地電台：「我們已把74位傷者送往醫院及診所，其中10人是孩童。有11人傷勢嚴重。」

秘魯當地媒體報導，屋頂塌陷時，有數十個家庭在美食廣場。

事發的購物中心位於秘魯第3大城特魯希略（Trujillo），此地在首都利馬北方約500公里處。