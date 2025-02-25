快訊

1股超過2,400萬元！波克夏股價創新高 分析師繼續看漲

趕飛機注意！桃園機捷工程車今凌晨偏移軌道 班次微調

川普：對加墨實施的25%關稅會按計畫「準時」推動

聽新聞
0:00 / 0:00

日本人常識不是遊客常識？觀光亂象激增 外國人違規行為屢惹火居民

聯合新聞網／ 綜合報導
大量外國觀光客湧入日本，造成許多亂象。示意圖，非當事人及事物。 圖／ingimage
大量外國觀光客湧入日本，造成許多亂象。示意圖，非當事人及事物。 圖／ingimage

近年來日本各地湧入大量外國觀光客，卻也帶來不少違規行為，引發當地居民困擾。北海道小樽市因為是電影拍攝地，吸引大量中國大陸與韓國遊客前來朝聖，今年1月，小樽市JR朝里站甚至發生中國遊客闖入鐵軌拍照，最後遭列車撞擊身亡的事故。

其他例子還包括，許多遊客在小樽市內的「船見坂」馬路中央停留拍照，甚至擅闖私人土地，即使政府已張貼中文警告標語，遊客仍不以為意。類似的亂象不僅發生在觀光景點，就連公共交通也受影響。1月29日，有日本網友在社群平台X上分享新幹線車廂內的亂象，照片顯示有乘客將大型行李箱堆放在車門口，導致其他人無法順利進出。

根據日本JR東海道的規定，乘客可攜帶最多兩件、總重30公斤、長寬高160公分以內的行李。超過160公分到250公分以內的的特大行李，必須事先預約專用座位。然而，部分外國遊客並不清楚相關規則，導致車廂內的擁擠與混亂，讓不少日本民眾感到不滿。

日本專家指出，這些問題的背後，與各國文化差異有關。例如，日本人習慣在電車與電梯內保持安靜，日本通勤尖峰時段的電車，比美國的圖書館都要安靜許多。在美國，電梯內與上司短暫相遇，甚至被認為是表現自我的絕佳機會。專家強調，世界各地的「常識」不同，日本政府應加強宣導，而外國遊客在享受旅程的同時，也應尊重當地文化，避免因不熟悉規則而造成誤解與爭議。

北海道 新幹線 日本 觀光客

延伸閱讀

百圓迴轉壽司幾乎消失！成本節節高升 日本業者多管齊下留客

日本廁所高科技！法遊客驚豔「放音樂又自動沖水」 讚一功能太瘋狂

米價飆升！ 陸女「今天限定」高價轉賣牟利 日政府破紀錄釋米救市

勸阻違停遭恐嚇！京都百年古寺住持憤怒：無法與外國遊客共存

相關新聞

日本人常識不是遊客常識？觀光亂象激增 外國人違規行為屢惹火居民

近年來日本各地湧入大量外國觀光客，卻也帶來不少違規行為，引發當地居民困擾。北海道小樽市因為電影拍攝地，吸引大量中國與韓國遊客前來朝聖，今年1月，小樽市JR朝里站甚至發生中國遊客闖入鐵軌拍照，最後遭列車撞擊身亡的事故。

倫敦是英國最富有的城市 但同樣逃不過「這問題」

倫敦不像以前一樣年輕又充滿朝氣了。它可能是英國最富有、最有生產力的城市，但高齡化速度與鄉村相當。

咖啡豆價格衝上50年新高 農民卻笑不出來

儘管咖啡豆價格已衝上50年新高，但農民卻笑不起來，因為今年的獲利可能不如去年。價格上漲可能導致人們減少飲用咖啡，轉而選擇...

梵蒂岡：教宗尚未脫離險境 院內度過平靜一夜

根據梵蒂岡公布的教宗最新病況，罹患雙側肺炎、病情危急的教宗方濟各（Pope Francis）在醫院內度過又一個平靜夜晚，...

日本多地下大雪 青森縣有房屋遭積雪壓垮

日本多地受強烈寒流侵襲紛紛下雪，其中青森縣前幾天因為積雪大增，今天相繼確認積雪壓壞建築物的災情；京都市今天也傳出，因為路...

美航飛印度班機爆炸彈威脅 乘客還原現場「很害怕，全機靜悄悄」

美國航空公司（American Airlines）一架從美國紐約飛往印度新德里的班機，今天因一起後經判定為「不可信」的安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。