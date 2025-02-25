日本人常識不是遊客常識？觀光亂象激增 外國人違規行為屢惹火居民

近年來日本各地湧入大量外國觀光客，卻也帶來不少違規行為，引發當地居民困擾。北海道小樽市因為是電影拍攝地，吸引大量中國大陸與韓國遊客前來朝聖，今年1月，小樽市JR朝里站甚至發生中國遊客闖入鐵軌拍照，最後遭列車撞擊身亡的事故。

其他例子還包括，許多遊客在小樽市內的「船見坂」馬路中央停留拍照，甚至擅闖私人土地，即使政府已張貼中文警告標語，遊客仍不以為意。類似的亂象不僅發生在觀光景點，就連公共交通也受影響。1月29日，有日本網友在社群平台X上分享新幹線車廂內的亂象，照片顯示有乘客將大型行李箱堆放在車門口，導致其他人無法順利進出。

根據日本JR東海道的規定，乘客可攜帶最多兩件、總重30公斤、長寬高160公分以內的行李。超過160公分到250公分以內的的特大行李，必須事先預約專用座位。然而，部分外國遊客並不清楚相關規則，導致車廂內的擁擠與混亂，讓不少日本民眾感到不滿。

日本專家指出，這些問題的背後，與各國文化差異有關。例如，日本人習慣在電車與電梯內保持安靜，日本通勤尖峰時段的電車，比美國的圖書館都要安靜許多。在美國，電梯內與上司短暫相遇，甚至被認為是表現自我的絕佳機會。專家強調，世界各地的「常識」不同，日本政府應加強宣導，而外國遊客在享受旅程的同時，也應尊重當地文化，避免因不熟悉規則而造成誤解與爭議。