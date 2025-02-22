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羅慧夫越南分會開幕 駐越代表盼拉近台越人民關係

中央社／ 河內22日專電

羅慧夫顱顏基金會越南分會今天開幕，駐越南代表劉世忠表示，期盼在基金會的人道愛心關懷下，對於受助者的生理與心理重建，可以將台越人民之間的關係拉得更近。

羅慧夫顱顏基金會2024年1月獲越南政府核准，今天正式舉辦越南分會開幕儀式。劉世忠、羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶、越南中央兒童醫院院長陳明典（Tran Minh Dien）等來賓出席，多位受助兒童與家長也從各省趕來。

劉世忠致詞時表示，羅慧夫顱顏基金會多年來造福許多兒童和家庭，將愛心與人道關懷擴展到全世界，1998年起開始派遣醫療團到越南義診17次，還幫助很多越南患者接受手術，造福逾5400個案例。

他指出，經過多年來的努力與合作，羅慧夫顱顏基金會今天在越南成立分會，這只是第一步，希望未來基於人道愛心與關懷，包括透過對患者的生理與心理重建的努力，可以將台越人民之間的關係拉得更近。

今年11歲的梁武慶枝（Luong Vu Khanh Chi）是基金會的受助兒童，今天和爸媽與弟弟一起來參加活動並帶來舞蹈表演。站在舞台上的梁武慶枝，左臉依稀仍可看到手術留下的疤痕，但已能像正常人一樣生活。

梁武慶枝的父親梁柏松（Luong Ba Tung）指出，梁武慶枝天生就有臉部畸形的問題，當初未能在妻子孕期產檢期間發現，直至孩子出生後才知情，當時他們夫妻倆真的非常傷心與絕望。

他說，梁武慶枝迄今已接受5次手術，其中兩次是在越南中央兒童醫院進行，並獲得羅慧夫顱顏基金會的專案資助。目前，梁武慶枝的發育狀況正常，但左耳聽力較差，等到適齡後才能進行進一步手術。

陳依伶致詞時表示，感謝越南中央兒童醫院的合作夥伴，用專業和愛心照顧病患，讓家庭重燃希望。羅慧夫顱顏基金會越南分會的成立，就是希望讓孩子有更好的治療機會，並提供所需的社會支持。

陳明典指出，越南中央兒童醫院和羅慧夫顱顏基金會自2018年起開始合作，迄今已為病童提供約60萬美元的直接資助，僅2024年就達到13.8萬美元，截至目前，受益的住院與門診病童已超過3500名。

他回憶，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，基金會也向越南中央兒童醫院捐贈1萬個口罩，總價值1.7萬美元，為醫護人員在這場嚴峻的醫療危機中提供了重要的防護支持。

愛心 羅慧夫 越南

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