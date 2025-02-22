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「我到底算什麼」她1人扛照顧母親重擔 遺囑卻讓大半遺產入姊姊口袋

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女兒肩負起所有照顧母親的責任，但大部分的遺產卻可能由姊姊繼承。情境示意圖。圖／Ingimage
一位女兒肩負起所有照顧母親的責任，但大部分的遺產卻可能由姊姊繼承。情境示意圖。圖／Ingimage

子女照顧年長父母，儘管其動機並非爭取遺產，但若發現自己費盡心力，最後卻只能看著手足得到大部分財產，任誰都會感到心寒吧。有日媒報導，一位60多歲的女性因為擔心高齡98歲的母親獨自在家發生意外，自3年前便住在老家照料對方。然而，母親早在多年前便寫好遺囑，若是按照當時的內容去分配遺產，將會由另一位子女繼承大部分遺產，任誰來看都不公平。

據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，60多歲的久美子（化名）家中除了98歲的母親外，還有一位哥哥及姊姊，父親已於10年前離世。父親過世後，其名下的不動產、存款共有1億日圓（約新台幣2200萬元） 左右，由於父親在生前已贈與部分資產給哥哥，因此遺產僅由姊姊、久美子及母親繼承。為了保障母親的老年生活，姊妹決定先由母親繼承全部遺產。

起初，母親是希望長女能待在老家陪她，並規劃以年齡大小作為未來老家的繼承順序。然而，長子婚後便搬去與妻子的家族同住，長女也嫁到離老家很遠的地方，不好時常返鄉，最終，只能由住在同縣市的久美子肩負起照顧母親的責任。因為擔心無法及時應對突發事件，她從3年前開始每天都留在老家過夜、照料對方。

10年前，在父親的繼承手續辦完後，母親立刻辦理遺囑公證。儘管長子表示不需要父親的遺產，但母親擔心未來自己過世後他會改變心意、女兒將毫無勝算，因此決定將其寫成遺囑。

遺囑內容是：「不動產給長女，金融資產由長女和次女平分，長男沒有任何可繼承的財產」，遺囑執行人為久美子。

母親原意是希望長女能回來繼承老家，但根據現實情況，長女似乎不會回去。更重要的是，由於長女住得遠，母親的照護完全是久美子一人負責。

最近，母親似乎終於搞清楚現狀，開始向久美子表示希望能夠由她繼承房子。於是久美子向專家諮詢，該如何辦理遺囑變更等相關手續。

母親的財產包括老家和一間公寓。經過評估，老家價值2500萬日圓（約新台幣550萬元），公寓價值4000萬日圓（約新台幣880萬元），而現金存款大約只有500萬日圓（約新台幣110萬元）。若不更改遺囑，長女的繼承份額為6750萬日圓（約新台幣1483萬元），而久美子則只能繼承存款的一半，也就是250萬日圓（約新台幣55萬元）。

這樣的分配對久美子來說非常不公平，即使她要求姊姊支付特留分（根據法定比例的三分之一），也只有1166萬日圓（約新台幣256萬元）。久美子作為唯一肩負照顧母親責任的子女，無法接受這樣的結果，「我的人生到底算什麼」，她極易想要消除這種不公平感。

對此，專家表示，遺囑公證是可以更新的，他建議在母親仍能確認自我意願的情況下，重新製作遺囑。久美子聽完表示同意，會再確認母親意願後著手準備。

新的遺囑內容預計將更改為：不動產由久美子繼承，並支付姊姊相當於特留分的代償金。在母親的存款較少的情況下，可能需要賣掉公寓或老家來籌集現金。專家表示，從實際操作來看，負責照顧母親並成為遺囑執行人的久美子繼承不動產，這樣的安排會更恰當。

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