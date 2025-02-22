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阿根廷野火橫掃南北 近30萬公頃森林成焦土

中央社／ 布宜諾斯艾利斯21日專電

阿根廷正遭遇大規模森林大火，南部安地斯山脈地區已燒毀至少4萬8000公頃，包括兩座國家公園與一處自然保護區；與巴拉圭、巴西相連的北部科林特斯省也燒毀近25萬公頃，損失難以估計，是30年來最嚴峻的火災。

阿根廷南部巴塔哥尼亞地區受夏日高溫與強風影響，丘布特省（Chutbut）、黑河省（Rio Negro）和內烏肯省（Neuquen）過去兩個月發生多處野火，火勢不斷蔓延，難以控制，已摧毀近200座房屋，數百戶家庭緊急疏散。

著名的納韋爾瓦皮（Nahuel huapi）國家公園和拉寧（Lanin）國家公園都陷入火海，位於40號公路上的埃博森小鎮（El Bolson）19日發布為農業急難受災區，20天內大火摧毀了3800多公頃的土地。

國家報（La Nacion）報導，消防隊背著手動抽水器，步行在埃博森山區建立兩道防火線，試圖遏制火勢蔓延至避難所主幹道。

埃博森小鎮消防隊長納莫（Alejandro Namor）說明，一切似乎都已熄滅，只能看到灰燼，但灰燼下其實雜草仍在燃燒，地面6到8公分的森林殘留物提供熱源和燃料，若遇乾燥強風，恐怕再度引燃。

阿根廷東北方科林特斯省（Corrientes）也發生了大火，夏日乾旱、連日高達攝氏38度以上的氣溫和強風助長火勢，已經吞噬了科連特斯省超過20萬公頃的土地。

值得注意的是，根據當地官方發布的消息指出，近期巴塔哥尼亞森林火災頻發的主要原因是人為因素，目前已有至少7人因蓄意縱火或野外用火不慎，遭到警方調查。

阿根廷政府於11日成立聯邦緊急事務組統籌救災，並調派軍隊協助滅火。阿根廷安全部部長布爾瑞奇（Patricia Bullrich）表示，政府將嚴懲蓄意縱火者，並調查可能的犯罪動機。

國家公園 阿根廷

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