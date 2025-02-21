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札幌「鏟雪體驗活動」超熱門！玩1次要價5萬 中港旅客超愛
綜合日本媒體報導，在北海道札幌，一項以「鏟雪體驗」（日語：雪かき体験）為主題的旅遊活動近日在海外旅客中大受歡迎，特別吸引大量來自中國及香港的旅客歡迎，更不惜花費高達25萬日圓（約新台幣5萬4千元）只求體驗鏟雪的辛勞。
札幌擁有兩百萬名居民，是世界上降雪最多的城市之一，一年中有三分之一的時間氣溫低於零度，每年冬季平均降雪量達五米。
據日本TBS電視台的一個節目報導，位於北海道札幌的一間旅行社推出「鏟雪體驗」活動。
日本北海道一間旅行社推出乘坐鏟雪車的「鏟雪體驗」活動：
Tobu Top Tours為旅客提供難得的機會，讓他們可以乘坐鏟雪車，觀察鏟雪的過程。
該體驗活動價格為25萬日圓（約新台幣5萬4千元），可供1至6人參加，時間從1月至3月初。
所謂「鏟雪體驗」源自北海道市民冬季的日常生活。由於當地冬季降雪量大，居民需要經常鏟雪以維持日常生活正常運行，對當地民眾而言，鏟雪是一項繁瑣且無可避免的日常勞動，但札幌旅遊業者成功將這項苦差轉化為文化體驗，並成功吸引海外旅客參與其中。
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文章授權轉載自《香港01》
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