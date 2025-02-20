曾被奧客逼寫名、怒罵 日本部分地區公務員名牌免標全名

日本經濟新聞今天報導，日本一些地方政府鑒於公務員名字在網路上流傳而引發困擾的案例頻傳，相繼取消在名牌上標示全名的規定，以保護公務員免於「奧客騷擾」。

不堪其擾案例頻傳 藉名牌資訊鎖定特定職員

「被迫在紙上寫下自己名字」、「遇到（民眾）拍桌怒罵」等狀況，是奈良縣生駒市政府發生的案例。

生駒市府2024年夏天針對市府職員、特別職務等2393人為對象實施問卷調查，回覆率為38.8%，接受調查的人，有3成回答過去3年「曾遇到奧客騷擾」。

其他頻繁發生的案例包含，藉名牌資訊鎖定已調任至其他部門的職員，並長時間反覆提出相同主張，甚至口出惡言。

生駒市府有鑑於此，2024年10月改變名牌設計，像是移除名牌上的照片、不標出全名，僅用平假名標示名字。生駒市府人事課推動防範騷擾業務的負責人表示，「有職員反映，這些措施使他們得以安心工作」。

多地加強保護職員隱私 相繼更改名牌規定

日本許多地方政府規定職員在工作時，要佩戴標明部門與姓名的名牌。

然而，近年來為了保護職員隱私，愈來愈多地區如同生駒市府更改相關規定，像是佐賀市政府與東京都三鷹市政府，分別於2023年及2024年起改變規定，僅標示職員的名字，不標出姓氏；大阪府今年4月也將實施新制，在部門主管的判斷之下，開放僅用平假名標示。

上述這些地方政府都是鑒於一些不堪其擾的案例採取防範措施，像是有人在社群媒體搜尋職員的隱私資訊後到行政窗口攀談，或是有民眾擅自拍下職員名牌，上傳到網路。

關於防範「奧客騷擾」，日本公務員最高人事機關人事院2020年彙整相關方針，內容包含「必須組織性因應明顯逾越業務範疇與合理程度的要求」。日本政府總務省根據這項方針通知各地方政府，要求採取適當措施防止「奧客騷擾」。

「奧客騷擾」無明確法律定義 各地自行因應

然而，與雇主依法需負責防範性騷擾及職場霸凌不同，「奧客騷擾」並無明確的法律定義，日本目前沒有由中央制定的相關政策，因此各地方政府只能自行制定對策。

關西大學社會心理學教授池內裕美相當熟悉「奧客騷擾」問題。她分析「奧客騷擾」的背景時指出，「以納稅者的立場而言，有人認為要求公務員是理所當然的權利」，並表示制定保護公務員的措施是當務之急。

但池內還提到：「如果隨意把某些行為認定為顧客騷擾，可能剝奪民眾獲得行政服務的權利。因此，各地方政府應相互學習對應案例，並根據業務性質制定合理的判斷標準，以避免行政運作品質下滑。」