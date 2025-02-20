捷克購物中心爆少年持刀攻擊釀2死 民眾嚇壞瘋逃竄
捷克警方指出，一名持刀凶嫌今天在哈拉德茲克拉羅瓦市（Hradec Kralove）一間購物中心襲擊殺害2名女性，警方於事發後不久就拘捕該嫌犯。
捷克電視台（Czech Television）報導，凶嫌是一名16歲本國籍青少年。
路透社報導，捷克警方於社群媒體X平台發文：「儘管我們接獲報案之後幾分鐘就抵達現場，但2位受害者傷勢相當嚴重，救護人員盡了一切努力，依然無法拯救他們的性命。」
警方還提到，他們正調查這起攻擊事件的犯案動機。哈拉德茲克拉羅瓦市位於首都布拉格以東100公里處。
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