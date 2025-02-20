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斯里蘭卡客運火車撞象群脫軌 6隻大象喪命乘客均安

中央社／ 可倫坡20日綜合外電報導
斯里蘭卡警方表示，1列客運火車今天意外撞擊象群後脫軌，雖無乘客受傷，卻造成6隻大象喪命，這是斯里蘭卡歷來最嚴重的野生動物意外。圖／法新社
斯里蘭卡警方表示，1列客運火車今天意外撞擊象群後脫軌，雖無乘客受傷，卻造成6隻大象喪命，這是斯里蘭卡歷來最嚴重的野生動物意外。圖／法新社

斯里蘭卡警方表示，1列客運火車今天意外撞擊象群後脫軌，雖無乘客受傷，卻造成6隻大象喪命，這是斯里蘭卡歷來最嚴重的野生動物意外。

法新社報導，這列特快火車在斯里蘭卡中北部哈巴拉納（Habarana）1個野生動物保護區附近行駛時，於破曉前撞到當時正跨越軌道的象群。這個保護區位於首都可倫坡（Colombo）以東約180公里處。

警方表示，列車因撞擊出軌，所幸沒有乘客傷亡，野生動物保護當局正治療另2頭被撞傷的大象。

意外發生後拍下的現場影片顯示，1頭小象倒臥鐵軌旁，另1頭大象站在一旁，以象鼻碰觸對方，彷彿在守護小象。

由於大象在佛教文化中有其重要性，大象在斯里蘭卡被視為國寶，全國估計有7000頭野生大象，殺害或傷害大象在當地屬於刑事犯罪。

早在2018年9月，2頭小象和1頭懷孕母象在同一地區命喪類似的火車意外後，當局下令火車駕駛員行經可能有象群跨越鐵軌的地區時須恪遵速限，以將大象傷亡的可能性降到最低。

大象 斯里蘭卡 火車 野生動物保護區

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