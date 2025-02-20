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「宏偉且大膽」加拿大宣布首條高鐵計畫 行駛東部城市間需時減半

中央社／ 蒙特婁19日綜合外電報導
加拿大總理杜魯道今天宣布加國第一條高速鐵路計畫，連接多倫多和魁北克市，他稱這是「加拿大史上最大的基礎設施計畫」。圖／法新社
加拿大總理杜魯道今天宣布加國第一條高速鐵路計畫，連接多倫多和魁北克市，他稱這是「加拿大史上最大的基礎設施計畫」。圖／法新社

加拿大總理杜魯道今天宣布加國第一條高速鐵路計畫，連接多倫多和魁北克市，他稱這是「加拿大史上最大的基礎設施計畫」。

這條高鐵線上有1800萬居民，占加拿大總人口的44%。

這條長1000公里的高鐵計畫，將承載時速最高每小時達300公里的電動列車，停靠車站包括多倫多（Toronto）、首都渥太華（Ottawa）、蒙特婁（Montreal）和魁北克市（Quebec City）。

杜魯道在蒙特婁舉行的記者會中表示，這將是「加拿大史上規模最大的基礎設施項目」。

他說：「這計畫很適合加拿大，宏偉且大膽」，能將在加拿大東部城市之間的行駛時間縮減一半，從多倫多到蒙特婁平均行駛時間僅需3小時。

運輸部長安南德（Anita Anand）稱這是一項「國家建設活動」。

她說，政府初步已撥款39億加元（約新台幣9149億元），作為設計和開發費用；計畫招標競賽，已由科技公司Cadence領導的財團得標。

加拿大 多倫多 高鐵

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