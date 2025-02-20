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埃及考古重大發現 圖坦卡門後首座皇家陵墓現蹤

中央社／ 開羅19日綜合外電報導

埃及文物部表示，在勒克索發現古埃及法老圖特摩斯二世（KingThutmose II）陵墓，這是自1922年發現著名的圖坦卡門（Tutankhamun）陵墓以來，首座出土的皇家陵墓。

法新社報導，這座距今約3500年的古墓位於埃及南部勒克索（Luxor）帝王谷（Valley of the Kings）附近，墓中葬著古埃及第18王朝法老圖特摩斯二世。

圖特摩斯二世是圖坦卡門的祖先，他同父異母的妹妹兼妻子，後來成為女法老哈特謝普蘇特（QueenHatshepsut）。

哈特謝普蘇特的巨型陵墓神殿坐落在勒克索的尼羅河西岸，與圖特摩斯二世陵墓的出土地點僅相距數公里。

儘管初步研究指出，圖特摩斯二世的墓中文物在古代就被移動過，裡面早已沒有如同在圖坦卡門陵墓中發現的指標性木乃伊或金飾，不過埃及文物部仍說這是「近年來最重要的考古突破之一」。

圖特摩斯二世的陵墓是由埃及古蹟最高委員會（Supreme Council of Antiquities）和新王國研究基金會（New Kingdom Research Foundation）領導的埃及－英國聯合考古團隊所發掘。

圖特摩斯二世陵墓入口，最初於2022年在帝王谷以西的勒克索山區出土，但考古學家當時認為，這個入口通往一名王室成員妻子的陵墓。

文物部說，考古團隊隨後發現「雪花石膏罐的碎片上，刻有法老圖特摩斯二世之名，旁邊還有主王后哈特謝普蘇特的名字」，從而證實這座陵墓為圖特摩斯二世所有。

圖特摩斯二世下葬後不久，墓室便遭水淹沒，內部受損，留下一些石膏碎片，上頭有古埃及墓葬文書「來世之書」（Book of Amduat）的部分內容。

文物部表示，圖特摩斯二世的一些陪葬家具也從陵墓中出土，這是「有史以來首次發現」此類陪葬品。

近年來，重大考古發現陸續出土，與此同時，埃及正尋求將觀光產業作為外匯收入主要來源。

埃及去年接待了1570萬名遊客，盼今年吸引1800萬人前來造訪。

埃及 文物 考古

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