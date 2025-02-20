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教宗住院病情略好轉 義總理探望稱如往常談笑風生

中央社／ 梵蒂岡市19日綜合外電報導
梵蒂岡今天表示，天主教宗方濟各因肺炎住院治療，義大利總理前往探視後稱教宗「一如往常」談笑風生。（法新社）
梵蒂岡今天表示，天主教宗方濟各因肺炎住院治療，義大利總理前往探視後稱教宗「一如往常」談笑風生。（法新社）

梵蒂岡今天表示，天主教宗方濟各因肺炎住院治療，血液檢查結果顯示「略有好轉」，義大利總理前往探視後稱88歲的教宗「一如往常」談笑風生。

法新社報導，羅馬教廷表示，阿根廷籍的方濟各在羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）住院第6天，臨床狀況「穩定」。昨天院方透露，教宗診斷出雙側肺炎。

梵蒂岡今天在聲明中表示：「經醫務人員評估，血液檢查顯示略有好轉，特別是炎症指數。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）探望教宗20分鐘，發現他「精神很好且反應靈敏」。這位極右翼領導人在聲明中說：「我們一如往常地談笑風生，他並沒有失去大家熟知的幽默感。」

教宗近年身體狀況不佳，動過結腸和疝氣手術，走路也有問題，如今又診斷出肺炎，讓人更擔心教宗的健康狀況。

但由於網路傳言不斷，甚至有人傳出他已經辭世，梵蒂岡今天清晨發布公告指出，教宗在醫院的教宗套房度過了「平靜的夜晚」，且已吃了早餐。

梵蒂岡消息人士說：「教宗現在是自主呼吸，心臟狀況很好。」

這名消息人士表示，方濟各持續透過電話與朋友交談，他已經下床，坐在椅子上斷斷續續地工作。

教宗 梵蒂岡 羅馬

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