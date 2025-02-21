勸阻違停遭恐嚇！京都百年古寺住持憤怒：無法與外國遊客共存

日本觀光熱潮持續升溫，2024年外國旅客人數創下歷史新高，帶來超過8兆日圓（約新台幣1.76兆元）的觀光收入。但擁有400多年歷史、以綠如絨毯的苔蘚景觀庭園知名的京都高台寺，卻因外國遊客的違規行為而深感困擾。據日本媒體AMEBA Prime報導，該寺住持青山公胤（@korin_in）近日在社群平台X發文，描述一輛來自大阪車牌、駕駛為亞洲臉孔的觀光客違停在寺廟參道前。上前勸導時，竟遭對方怒罵並威脅，讓他直言「已經不可能共存了」，引發日本網友熱議。

根據住持的說法，該寺長年受到外國觀光客的影響，包括未經許可拍攝商業影片、隨意折斷楓樹枝葉，甚至還曾被威脅：「居然敢在中國的土地上囂張，小心被消失！」

此外，隨著訪日遊客增加，京都市區也面臨嚴重擁擠的問題，像拖著大型行李箱的遊客人數過多，導致當地長者無法順利搭乘公車前往醫院就醫；還有住在短租公寓、不遵守垃圾分類規矩的觀光客，把自己未分類的垃圾拿到公園垃圾桶丟棄，招來烏鴉啄食，還得附近居民善後。

面對這些狀況，專家認為單靠標示禁止行為，難以解決遊客素質參差不齊的問題。當地政府雖然已經推出「觀光專用巴士」，但多數遊客仍選擇與市民共用的公車，造成交通負擔。由此看來，日本政府在增加觀光收入的同時，如何妥善處理相關問題，減少對當地居民生活產生的衝擊，是一門挑戰性極高的課題。