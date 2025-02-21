快訊

又來！X全球大當機 網站暖心喊1句話讓網友氣炸

批網軍大罷免添柴火 傅崐萁：賴清德想罷掉韓國瑜「收回立法院」

不到60歲中風成植物人 竟是「1謠言」害的？控制血壓這些事不可不知

聽新聞
0:00 / 0:00

勸阻違停遭恐嚇！京都百年古寺住持憤怒：無法與外國遊客共存

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著訪日遊客增加，京都市區面臨嚴重擁擠的問題。圖為清水寺清水坂的觀光人潮。 法新社
隨著訪日遊客增加，京都市區面臨嚴重擁擠的問題。圖為清水寺清水坂的觀光人潮。 法新社

日本觀光熱潮持續升溫，2024年外國旅客人數創下歷史新高，帶來超過8兆日圓（約新台幣1.76兆元）的觀光收入。但擁有400多年歷史、以綠如絨毯的苔蘚景觀庭園知名的京都高台寺，卻因外國遊客的違規行為而深感困擾。據日本媒體AMEBA Prime報導，該寺住持青山公胤（@korin_in）近日在社群平台X發文，描述一輛來自大阪車牌、駕駛為亞洲臉孔的觀光客違停在寺廟參道前。上前勸導時，竟遭對方怒罵並威脅，讓他直言「已經不可能共存了」，引發日本網友熱議。

根據住持的說法，該寺長年受到外國觀光客的影響，包括未經許可拍攝商業影片、隨意折斷楓樹枝葉，甚至還曾被威脅：「居然敢在中國的土地上囂張，小心被消失！」

此外，隨著訪日遊客增加，京都市區也面臨嚴重擁擠的問題，像拖著大型行李箱的遊客人數過多，導致當地長者無法順利搭乘公車前往醫院就醫；還有住在短租公寓、不遵守垃圾分類規矩的觀光客，把自己未分類的垃圾拿到公園垃圾桶丟棄，招來烏鴉啄食，還得附近居民善後。

面對這些狀況，專家認為單靠標示禁止行為，難以解決遊客素質參差不齊的問題。當地政府雖然已經推出「觀光專用巴士」，但多數遊客仍選擇與市民共用的公車，造成交通負擔。由此看來，日本政府在增加觀光收入的同時，如何妥善處理相關問題，減少對當地居民生活產生的衝擊，是一門挑戰性極高的課題。

京都 日本 觀光客 違停

延伸閱讀

22元極迷你鹽鮭便當爆紅！秋田話題美食回歸 5克魚肉鹹度爆表

日本廁所高科技！法遊客驚豔「放音樂又自動沖水」 讚一功能太瘋狂

在婆家吃飯要守規矩？夫2理由不准叫外送 人妻哀怨餓肚整天

不是「鐵飯碗」？工作成效差到沒救 日2公務員能力不足遭解僱

相關新聞

勸阻違停遭恐嚇！京都百年古寺住持憤怒：無法與外國遊客共存

據日本媒體AMEBA Prime報導，該寺住持近日在社群平台X發文，描述一輛來自大阪車牌、駕駛為亞洲臉孔的觀光客違停在寺廟參道前。上前勸導時，竟遭對方怒罵並威脅，讓他直言：「已經不可能共存了。」引發日本網友熱議。

雇主逃跑、拋下幫傭：黎巴嫩戰火中的移工

戰火燃燒逾13個月的黎巴嫩，終於迎來停火。曾經繁華的土地上，除了居民，還有一群長期被忽視的人，苦痛鮮少有人聽見。移工、性小眾——被社會邊緣化的身影，從未真正融入主流，在戰爭陰影下成為最無助的存在。當炮火擱置，所謂「和平」是否只屬於某些人的平靜？獨立記者陳彥婷走進被遺忘的角落，記錄在真主黨與以色列戰爭中遭遇滅頂之災的移工與性小眾。戰爭結束了，但社會的裂痕未必痊癒。遺落在時代縫隙的弱勢群體，如何在未來的黎巴嫩找到一席之地？

米價飆升！ 陸女「今天限定」高價轉賣牟利 日政府破紀錄釋米救市

日本近期米價持續高漲，農林水產省已在2月14日宣布將釋出政府儲備米21萬噸應急，此次釋出的米量為歷年來最大，甚至高出東日本大震災時的4萬噸和熊本地震時的90噸。日本政府為了促進市場流通性而釋出儲備米，也是歷年首見。

札幌「鏟雪體驗活動」超熱門！玩1次要價5萬 中港旅客超愛

綜合日本媒體報導，在北海道札幌，一項以「鏟雪體驗」（日語：雪かき体験）為主題的旅遊活動近日在海外旅客中大受歡迎，特別吸引大量來自中國及香港的旅客歡迎，更不惜花費高達25萬日圓（約新台幣5萬4千元）只求體驗鏟雪的辛勞。

百圓迴轉壽司幾乎消失！成本節節高升 日本業者多管齊下留客

每盤100日圓（約台幣22元）的迴轉壽司曾是平價美食的代表，日本媒體FINANCIAL FIELD報導，近期多家大型連鎖迴轉壽司店相繼調漲價格...

日本民眾護照持有率低於2成 台灣民眾高達6成

日本護照曾被評比為「全球最強」護照，日本外務省今天公布，2024年護照發行約382萬本，累計至2024年底，日本護照發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。