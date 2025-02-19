觀光署赴印度參加南亞最大旅展 珍珠奶茶成亮點

台灣觀光代表團到印度參加南亞最大的旅展SATTE，主打台灣美食、文化、景點3項特色，其中最令印度旅客印象深刻的是夜市的小吃，當中又以珍珠奶茶最讓人難以忘懷。

台灣觀光代表團是由交通部觀光署、旅遊業、航空業代表所組成，該團這次到印度參加南亞觀光旅遊交流展（South Asia’s Travel & Tourism Exchange,SATTE），期間也在新德里、孟買分別舉辦一場針對印度旅遊業者所做的台灣觀光推廣會。

駐印度代表葛葆萱、交通部觀光署駐新加坡辦事處主任施志忠等人今天前往SATTE，在展區內以台灣觀光品牌3.0版TAIWAN– Waves of Wonder（台灣魅力‧驚喜無限）為主題設計的「台灣館」剪綵。

施志忠告訴中央社記者，SATTE是南亞最大的旅行展，且有針對一般的消費者，這次觀光署參展，希望跟印度一般的旅遊消費者推薦品牌3.0，讓大家認識到台灣的美食、文化、及「觀光100亮點」的景點。

印度旅遊業者辛格霍（Ashok Singhal）對觀光署的推廣重點表示贊同，他指出，台灣的美食實在太多，對蔬食者也很友善，「即使突然不想吃肉，或有人本來就是素食者，台灣還是有很多好吃的。」

印度旅遊達人柯塔瑞（Rajat Kothari）告訴中央社記者，台灣的夜市實在太厲害了，每一個攤位好像都沒有打烊的時候，而且東西都很好吃，「我可以很自在、很開心地，從第一攤吃到最後一攤。」

另一名印度旅遊達人馬赫希瓦瑞（KirtiMaheshwari）也提到，台灣真的有太多好吃的東西了，並稱自己最愛的是珍珠奶茶。她接受中央社記者採訪時，興奮的瞪大眼說：「印度也有賣珍珠奶茶，但台灣的好喝太多了，我到台灣玩的時候，每天都至少要喝一杯。」

駐印度代表葛葆萱表示，希望藉由觀光署及台灣旅遊業者參加SATTE的機會，讓印度朋友們認識台灣的美、想到台灣旅遊，也盼創造更多人與人的互動，進一步增進雙方的了解，帶起更多在印度投資貿易的機會。

SATTE是南亞最大的旅遊展，19日起一連3天在新德里舉辦，這次共吸引超過50個國家、2000個以上的廠商參展，預料會吸引超過4萬民眾進場參觀。