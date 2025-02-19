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印尼學生反撙節示威之際 高教部長遭撤換

中央社／ 雅加達19日專電

印尼總統普拉伯沃今天宣布上任後首次內閣改組，撤換高等教育和科技部長薩特里尤，並改由萬隆理工學院（ITB）副校長布萊恩擔任該職位。分析指出，薩特里尤遭撤換可能是因政治分歧和無法平息學生示威。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天下午宣布首次內閣改組，撤換高等教育和科技部長薩特里尤（SatryoSoemantri Brodjonegoro），另任命多名局處首長。

雅加達郵報（Jakarta Post）報導，薩特里尤過去曾陷入多起風波，其中包括解僱一名已任職24年的公務員，引發數百名員工抗議。據稱，該員工遭解僱是受到薩特里尤妻子的指使，經抗議後，當局撤消解僱該公務員的決定。

另外，薩特里尤過去也多次被控毆打員工，但他否認所有不當行為。

羅盤報（Tempo）今天引用政治觀察家朗古迪（RayRangkuti）的分析指出，薩特里尤遭撤換的原因除了個人爭議，還包括政治分歧，以及無法平息學生最近的示威運動。

朗古迪認為，解僱公務員爭議是原因之一，另外，無法平息學生針對撙節預算發起的「黑暗印尼」（Indonesia Gelap）示威活動，可能也是薩特里尤遭普拉伯沃撤換的原因。

自17日開始，印尼全國各地連續3天皆出現示威活動，數千名學生手舉著寫有「黑暗印尼」的旗幟和海報走上街頭，反對政府削減預算以資助免費餐食計畫。

朗古迪說，薩特里尤對言論自由和學術自由的看法與普拉伯沃不同，因為普拉伯沃不希望校園發生示威活動，但薩特里尤認為這是言論自由。

印尼大學法律系講師蒂蒂（Titi Anggraini）則表示，薩特里尤遭撤換是因為他爭議過多，外傳他的脾氣暴躁、情緒化且難以溝通，並補充說，薩特里尤是一名不受民眾支持，且引發多個部會不滿的部長。

她向中央社指出，無法平息「黑暗印尼」示威活動也可能是原因之一，但占據的比例應該比較小。

薩特里尤原職位將由萬隆理工學院副校長布萊恩（Brian Yuliarto）擔任。

除了撤換薩特里尤，普拉伯沃還任命了發展監督局（BPKP）新任正副局長、統計局（BPS）新任正副局長和國家網路安全局（BSSN）新任局長。

公務員 印尼 普拉伯沃

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