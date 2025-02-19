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行人天堂？全球「步行便利城市」排行米蘭奪冠 台灣2大縣市也入榜

中央社／ 雪梨19日綜合外電報導
歐洲城市毫不意外地是行人友善地區，在人口超過50萬的大城市排名中，前50名便有45個歐洲城市。 美聯社資料照
歐洲城市毫不意外地是行人友善地區，在人口超過50萬的大城市排名中，前50名便有45個歐洲城市。 美聯社資料照

一份刊登於「自然城市」期刊的研究探討全球城市的步行便利性，結果顯示前50名當中有45座為歐洲城市，包括位居榜首的義大利米蘭。日本京都為亞洲第1，台北、台中也榜上有名。

英國「經濟學人」（The Economist）報導，「步行便利」的城市有時也會被稱為「15分鐘城市」，它們能在小範圍內滿足當地居民日常生活需求，例如住宅區夾雜商店和咖啡廳、可步行抵達學校、博物館和劇院，並有綠地提供寧靜的休憩空間。

在「自然城市」（Nature Cities）刊登的這項研究中，布魯諾（Matteo Bruno）與位於羅馬的索尼電腦科學實驗室（Sony Computer Science Laboratories）同事分析了全球超過1萬座城市的步行便利程度。

他們先評估各城市不同社區居民步行至學校、醫院、餐廳和商店等「關鍵設施」所需的時間，再算出整個城市的平均值。

歐洲城市毫不意外地是行人友善地區，在人口超過50萬的大城市排名中，前50名便有45個歐洲城市，其中米蘭榮登榜首。

米蘭人平均只要步行7分鐘左右就能抵達各種設施，城市中98%的人口從住家步行15分鐘內就能抵達日常所需的設施。

亞洲有5座城市進入前50名，包括京都（第28）、台北（第35）、尼泊爾首都加德滿都（第45）、台中（第49）及日本東京（第50）。

北美城市在前50名中明顯缺席，因為當地許多城市的設計是以汽車為主，住宅區距離城市核心區域的設施較遠。

加拿大溫哥華的步行距離是北美最短，但在全球排名中僅為第53位。美國紐約市的曼哈頓被評為高度適合步行，但其他行政區拖垮了平均。

研究人員也試圖找出讓城市的生活機能更適合步行的方法。

以排名已經很高的法國巴黎（排名第7）為例，大多數巴黎人平均只需要步行8分鐘就能抵達主要設施，93%的巴黎人住在「15分鐘社區」，但研究作者開發出一種演算法，能分析如何透過重新配置現有設施，進一步提升步行便利度。

他們發現，只要稍微調整城市布局，平均步行時間就能省下2分鐘，還能使住在「15分鐘社區」的人口比例提高到97%，這顯示都市計畫可以改善步行便利度。至於是否有經濟效益則是另一回事，要吸引商店和餐廳進駐較安靜的社區，可能需要政府的激勵措施。

即使是微幅調整，也可能帶來顯著效益。許多研究已證實，步行便利的城市能讓居民更健康、空氣更清新，此外，更多人步行也能帶動當地商店和咖啡廳的生意。

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