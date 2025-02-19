日本1月觀光客378萬人再創紀錄 台灣遊客數也改寫單月新高
日本政府數據顯示，日本1月外國觀光客人數達到378萬人，比去年同期躍增40.6%，並大幅超越去年12月寫下的349萬人紀錄，創下歷來單月新高，這反映出今年農曆春節假期提早所帶動的亞洲許多國家旅遊需求，以及外國旅客對滑雪等冬季運動的需求增加。
日本政府觀光局19日表示，今年1月造訪日本的外國旅客最多來自中國大陸，比去年同期暴增135.6%至98萬300人；其次是南韓的96萬7,100人，比去年同期增長12.8%；台灣則以59萬3,400人排名第三，比去年同期增加20.5%。
觀光局表示，台灣、南韓和澳洲這三個市場的旅客人數，都創下了歷來單月新高。此外，包括中國大陸、香港和新加坡在內的17個市場，也創下歷來1月份新高。上月澳洲觀光客人數達到14萬200人，比去年同期躍增35.3%。
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