研究：非吸菸者罹患肺癌數增加 這群體風險特別高

福斯新聞報導，數據顯示吸菸是目前罹患肺癌的最大風險因素，不過一項醫學研究發現，最常見的肺癌類型「肺腺癌」主要出現在非吸菸者群體，背後原因是空氣汙染，而年輕女性罹患肺腺癌的風險特別高。

肺癌主要有四種亞型，分別為肺腺癌（lung adenocarcinoma）、鱗狀細胞癌（squamous cell carcinoma）、小細胞肺癌（small-cell carcinoma）與大細胞癌（large-cell carcinoma）。

國際癌症研究機構（IARC）分析這四種肺癌在全球的趨勢發現，近年來，肺腺癌是「最主要的亞型」，其中年輕女性的風險特別高。

這項研究是根據2022年全球癌症數據，並在今年2月初刊登於《刺胳針呼吸醫學》（The Lancet Respiratory Medicine）期刊，目的是了解肺癌亞型在不同地點和時間的發病率變化。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC），肺腺癌是非吸菸者中最常見的肺癌類型，約50%非吸菸肺癌患者是肺腺癌。

而空氣汙染被列為導致肺腺癌的關鍵因素。東亞空氣汙染程度最高，尤其是中國。

在全球肺癌患者中，男性有超過45%是肺腺癌，女性則接近60%。

紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）臨床醫學教授兼福斯新聞資深醫療分析師西格爾（Marc Siegel）並未參與這項研究，但他和福斯數位新聞網討論這些肺癌趨勢時證實，「非吸菸者肺癌比率增加的原因是空汙，這可能導致肺腺癌，現在幾乎50%肺癌是肺腺癌」。

西格爾指出，電子菸使用率增加也和肺癌發生率上升有關。他還說，儘管吸菸率大幅下降，二手菸依然是（肺癌）風險之一。

而西格爾提出，基因遺傳也有可能是肺癌因素，但還需要進一步探討。

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