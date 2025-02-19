澳洲塔斯馬尼亞157隻偽虎鯨擱淺 數十隻死亡
澳洲南部的塔斯馬尼亞島（Tasmania）偏遠海灘發生157隻海豚集體擱淺事件。環境保護官員今天表示，已有數十隻死亡。
法新社報導，據信共有157隻海豚在最近48小時內擱淺，截至今天上午，只剩「大約90隻」存活。這些海豚屬於世人較不理解的深海物種。
官員表示，這些海豚看來屬於偽虎鯨（false killerwhale）家族；偽虎鯨因為頭骨和虎鯨（orca）相似而得名。
野生動物保護官員克拉克（Brendon Clark）說，要把存活的海豚放回海中的難度很高，因為牠們體重可能超過1噸。
他告訴記者：「和所有擱淺事件一樣，安樂死是一種減少痛苦的選項。我們也有獸醫在場，必要時可以協助做出明智決定。」
偽虎鯨在澳洲海灘擱淺的狀況並不罕見。但克拉克指出，這是50年來第一次在塔斯馬尼亞的這側海灘擱淺。
他說：「牠們已經很長一段時間沒有在我們的水域表現出這樣的行為…牠們是會遷徙的動物，在全球的開放水域中移動…至於為何牠們50年來首次擱淺在此，我們目前尚未有任何資訊可以解釋。」
他補充說：「希望屍體解剖檢查能讓我們更理解。」
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