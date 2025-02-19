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全球不到200例！孕婦產檢發現「胎中胎」 未出生男嬰體內還有2胎兒
印度馬哈拉施特拉邦一名懷胎9個月的32歲孕婦前去醫院檢查時，竟發現腹中男嬰的體內竟然還有2名胎兒，是醫學上極其罕見的胎中胎（Fetus in fetu，又稱寄生胎）現象，醫學文獻上記載的病例不到200例。
每日郵報報導，馬哈拉施特拉邦阿姆勞蒂（Amravati）一名32歲孕婦在懷胎35周時，前去醫院做例行產檢，醫生使用超音波檢查時，竟意外發現腹中男嬰體內還藏有2個胎兒骨骼。
該名孕婦於2月1日順利產下男嬰，醫生們後來也為男嬰進行手術，成功取出體內2個胎兒遺骸，但由於胎兒未發育完全，因此無法存活，所幸母親和男嬰均安。
婦產科醫生阿加瓦爾（Prasad Agarwal）表示，「我最初嚇了一跳，然後又重新檢查了超音波圖像，應該是胎中胎案例，是世界上最罕見的病例之一。由於之前的超音波檢查都沒有發現、情況又非常罕見，所以我特別和幾位醫生一起研究，最後證實了結果。」
儘管醫生知道胎中胎現象以同卵雙胞胎比例最高，但具體形成原因尚不清楚。同卵雙胞胎是由同一個受精卵分裂成兩個胚胎的過程，醫生認為，當其中一個胎兒發育不全時，會被包裹在另一個胎兒體內，成為寄生胎，並可能繼續長出指甲、頭髮和四肢等特徵。
中國湖南去年也發生一起5歲男童藏有未發育完全的胎兒事件，醫生隨後在男童肚子內取出一個直徑達13公分的寄生胎，長有雙手雙腳、背部及尚未發育完全的頭部。此外，中國2015年一名出生20天的男嬰陰囊內也長出胎兒。
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