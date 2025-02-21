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米價飆升！ 陸女「今天限定」高價轉賣牟利 日政府破紀錄釋米救市

聯合新聞網／ 綜合報導
日本近來米價大漲。米飯示意圖。 圖／ingimage
日本近來米價大漲。米飯示意圖。 圖／ingimage

日本近期米價持續高漲，農林水產省已在2月14日宣布將釋出政府儲備米21萬噸應急，此次釋出的米量為歷年來最大，甚至高出東日本大地震時的4萬噸和熊本地震時的90噸。日本政府為了促進市場流通性而釋出儲備米，也是歷年首見。

根據日本媒體FNN報導，部分人士趁機從中牟利。一名中國大陸籍女子透過社群媒體，向買不到米的消費者高價轉賣大批囤積的米，宣稱「僅限今天的新潟縣越光米，價格2萬到3萬日圓」、「明天將大幅漲價」、「限直接面交購買」引發關注。

該名女性在千葉縣的住家接受採訪時表示，因農家說之後價格會上漲，所以她向農家購買約300公斤的米，她認為這是提供買不到米的民眾購買機會的商業行為，並以每袋30公斤、13,000日圓（約台幣2,860元）的價格出售。但附近居民反映實際購買價格高達23,000日圓，顯示其中存在巨大利潤空間。此外，該女曾在鄰居的信箱中投遞手寫傳單，宣稱意者可前往其住家購買。

日本專家指出，現行法律對轉售稻米的行為尚無明確規範，「每年銷售量未達20噸者無需向國家申報」，導致這類行為難以管控，但「若未履行流通記錄的義務，可能面臨最高50萬日圓的罰款」。米價上漲引發的轉賣行為反映出市場監管機制的不足，專家建議消費者在購買時應小心謹慎，避免落入有心人設下的價格陷阱。

日本 漲價 稻米

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