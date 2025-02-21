百圓迴轉壽司幾乎消失！成本節節高升 日本業者多管齊下留客

每盤100日圓（約台幣22元）的迴轉壽司曾是平價美食的代表，日本媒體FINANCIAL FIELD報導，近期多家大型連鎖迴轉壽司店相繼調漲價格，導致100日圓的壽司逐漸消失，僅剩「HAMA壽司」和「河童壽司」仍維持此價格。

造成價格上漲的主因是近年來鮪魚等大型洄游魚類的捕獲量大幅減少，秋刀魚和鮭魚的漁獲量也持續低迷，導致這些食材的價格高漲。此外，最低工資上調、電費和物流成本增加，使得店舖營運成本同步提升。迴轉壽司的成本率高達40%至60%，過去主要透過精簡人力成本來維持利潤。不過，近年來處理顧客不當行為所需的設備投資和人力成本，進一步提高了迴轉壽司業者的壓力。因此，壽司郎、藏壽司等大型連鎖店紛紛調整價格，100日圓的壽司漸漸退出市場。

以食用10盤壽司為例，2020年每盤100日圓時，總計花費含稅為1100日圓（約台幣242元）。到了2024年，價格上漲至1260日圓（約台幣277元）至1320日圓（約台幣290元），約增加了15%。對家庭和學生客層而言，這樣的漲幅影響尤為明顯。

雖然100日圓壽司的時代已成過往雲煙，但迴轉壽司的魅力依然存在。例如有業者在壽司米飯上採用兩年熟成的紅醋，提高食材的品質。也有業者推出100日圓的特價活動，或搭配各種折價券、點數的優惠，吸引消費者的目光。儘管價格上調成為趨勢，迴轉壽司仍以「平價且有趣的外食選擇」深受大眾喜愛。