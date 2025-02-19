婚禮前10天被悔婚！巴西22歲女「披薩下鉛毒」 再勒死男友

巴西發生1宗謀殺案。當地有女子向交往6年的男友「逼婚」，兩人原訂於去年12月底結婚，她甚至積極籌備婚禮。不過就在婚禮前10天，兩人發生爭執，未婚夫決定取消婚約，至婚禮當天亦未有現身。女子不滿被未婚夫悔婚因而心生怨恨，於是狠下殺手，先於對方的薄餅下毒，再趁對方虛弱時，將其勒斃。

涉事女子之後曾嘗試掩蓋自己犯罪，企圖埋葬並隱藏屍體，甚至縱火焚燒未婚夫座駕。女子被捕後承認所有罪行，目前分別被控《謀殺罪》、《藏匿屍體罪》、《縱火》、《妨礙司法程序》等多項罪名，事件震驚當地社會。

巴西22歲女向交往6年男友「逼婚」

綜合外媒報道，事發於巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais），涉事的22歲女子卡爾德拉（Bianca Larissa Vieira Caldeira）與27歲未婚夫巴伯沙（Junio Pereira Barbosa）交往6年，在卡爾德拉「逼婚」下，兩人原訂於去年12月底結婚。卡爾德拉積極籌備婚事，不僅支付結婚登記費用，還準備了婚戒和婚紗，只盼婚禮能順利舉行。

婚禮前10天被悔婚 心生怨恨動殺機

至婚禮前10天，兩人發生爭執，巴伯沙臨時決定取消婚約。由於兩人並未正式分手，卡爾德拉仍對婚事抱有希望，期待未婚夫終會回心轉意。可惜婚禮當天，巴伯沙並未現身，卡爾德拉不滿被對方悔婚，心生怨恨，於是狠下殺機。

埋葬屍體失敗 縱火焚車企圖掩蓋罪行

卡爾德拉被捕後對其犯罪直認不諱，當地警方進一步調查，指出卡爾德拉勒斃巴伯沙後，曾用防水布和毯子包裹屍體，然後駕駛巴伯沙座駕前往上班，下班後則和表妹逛街購物，再將汽車遺棄在某街區。卡爾德拉試圖埋葬屍體但未能成功，故決定放火燒毀車輛，目前正被控《謀殺罪》、《藏匿屍體罪》、《縱火》、《妨礙司法程序》等多項罪名。

交往男友期間出軌 詢問情人「哪裏可以買到鉛」

負責調查案件之一的警官里奧斯（Marcus Rios）更透露，卡爾德拉和巴伯沙交往期間，出軌1名年輕男子，事關她被悔婚後曾詢問情人「哪裏可以買到鉛」，她當時聲稱是為了殺死祖母農場的老鼠；而據調查顯示，相信該男子與巴伯沙死亡無關。

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文章授權轉載自《香港01》