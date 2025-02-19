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首屆歐洲無人載具產業鏈展 台灣無人機聯盟闖名號

中央社／ 杜塞道夫18日專電

歐洲首屆海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展在德國開幕，台灣無人機卓越海外商機聯盟組團的15家廠商，共同展現最新技術與產品，其中台灣資通訊強項在通訊模組、飛控晶片及光學酬載等最新關鍵技術等值得關注。

「2025年歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」（Xponential Europe）2月18至20日在德國杜塞道夫展覽中心舉辦，全球33國184家業者共襄盛舉；針對無人載具在自動駕駛系統、移動和機器人等技術領域的發展，展出空中、陸地、水上以及太空中的自主系統價值鏈。

無人機卓越海外商機聯盟主席、漢翔航空董事長胡開宏表示，「這次是國家隊第一次組團來國外拓業」，藉由組團參展將台灣既有基礎供應鏈推向國外，讓國外了解台灣技術能量在哪裡，進而與國外技術進行互補，將產品推向國際。

他說，目前透過產業鍊形成的無人機國家隊已經有162家供應商，廠商可以依據規模與發展分成3種，系統整合商、系統線以及製造原物料等，「無人機是未來顯學，也是一定要走的道路」。

台灣團參展項目包括聚焦於長航時無人機、反無人機系統、通訊模組、飛控晶片及光學酬載等關鍵技術領域，期望與國際夥伴進行技術交流與供應鏈對接。

工研院機械所副所長彭文陽表示，無人機的硬體穩定度是研發重點；軟體上涉及環境干擾等感測和運動控制，未來將更強調智慧化與自主能力。

彭文陽說，無人機的應用上更有多元化趨勢，例如許多無人機自動運行系統，與過去物流自取站的概念不同，允許無人機在定點配置後可自動往返，還有搭配機械手臂與抓取系統等相應載具，呈現無人機載具不同類型的協作趨勢。

駐德代表謝志偉說，近3年的俄烏戰爭顯示無人機在軍用上有決定性的功能，尤其是不對稱的戰爭方式上，此外無人機用於救援工作，利於克服地理環境障礙完成目標，「無人機是頂級的商用、民用與軍用領域」。

謝志偉強調，台灣是活力自由國家，需要國際合作之餘，也在各個領域提供貢獻；台灣參展廠商創新有活力，期待「隱形冠軍讓台灣無人機闖出名號」。

嘉義縣長翁章梁說，「不要小看無人機，小小一台機器是各方面的組合體」。無人機用途的重點是機器的續航力，像飛行時間與載重，鏡頭增縮與解析度等，還涉及人工智慧的發展。透過企業投入，「很多以前不能做的，現在都能做」，期望透過展覽推動國際與台灣合作。

俄烏戰爭 謝志偉 載具

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