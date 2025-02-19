23位藝術家登巴黎首都藝術展 綻放台灣創作能量

由法國文化部支持的巴黎首都藝術展今天開展，台灣史上最大陣仗參與，共23位藝術家受邀，展現文化底蘊。台灣美術院向中央社表示，台灣民主讓作品不受限，文化越扎根在地，就越能走向國際。

由法國文化部、法國國家博物館、巴黎市政府、4大藝術沙龍等單位共同發起的的國際年度藝術盛事「首都藝術展」（Art Capital）18日於巴黎大皇宮（Grand Palais）正式開幕，展至22日。

台灣今年史上最大藝術家陣仗，共有23位藝術家經遴選受邀參加，包括台灣美術院的19位成員，以及藝術家郭豫珍、陳君瑜、張哲嘉。

旅法30多年的藝術家吳炫三則直接獲法國泰勒基金會（Fondation Taylor）主席拉里爾（Jean-François Larrieu）邀請，展出作品「米歇爾與父母」（Michelet ses parents，暫譯），傳達南島父母與孩子的關係，用舊木板肌理創作，呈現木板特有的陳舊、殘破美感。

吳炫三向中央社表示，自小在台灣宜蘭鄉下長大，成長於南太平洋，是來自南島的藝術家。年幼都跟原住民族友人在大自然裡玩耍，如今創作主題多以南太平洋為主。

「因為南島文化就是我的營養，大自然就是母親的味道。我是台灣培養出的藝術家，台灣的大自然、土地給予了我養分」。吳炫三說，他出身農民世家，至今保持本性和初衷，且即使旅外30年，仍與台灣保持深厚連結。

連續近20年參與盛事的吳炫三向中央社解釋，活動是「以畫會友」，「這個展覽參加者很多，許多藝術界、收藏家、藝文機構人士會來，在此能看到彼此的作品。這裡提供機會，可能讓你碰到伯樂；有些美術館找我，也是因為他們在此看過我的作品」。

首度參與的台灣美術院19件作品一字排開，深具台灣特色。作品吸睛，許多人都停下腳步欣賞。

文化部參事、台灣美術院院士梁永斐告訴中央社，台灣美術扎根本土，同時吸收國外養分，揉合傳統與現代。「參加首都藝術展除了國際交流外，也著眼藝術產業，希望把台灣畫家的精神和符號傳達至國際，當然也盼旅法的台灣人能來接觸看展」。

同為國美館館長的梁永斐指出，做外交時文化要先行，比較有穿透力，「台灣是自由民主國家，民主國度思想是開放、多元、不受限制的，這次呈現的作品也都是有自己的特色、走自己的路，越在地就越國際」。

例如林欽賢寫實古典主義的「當靈感來臨時」，或陳香伶透過黑暗中鮮紅刺繡嫁衣來象徵女性壓抑與奮鬥的「烈愛」等。梁永斐的「樂之頌」為書法作品，跳脫傳統技術框架，接軌西方藝術語言，用篆書的型而寓以意，形成抽象語彙。

台灣美術院執行長黃進龍則告訴記者，台灣美術院2010年成立至今15年，目的除了促進藝術發展外，推動國際交流與台灣能見度也是努力方向。

他說，美術院作品常在外國展出，卻首次來到巴黎開拓新土，「在藝術之都呈現台灣，盼把台灣特色和藝術能量帶到國外交流，讓大家看見台灣文化」。

黃進龍解釋，「我們從小受台灣傳統文化薰陶，用自身美學基礎呈現看到的物件，就帶有台灣文化的背景和特色。就如我的『櫻紅春意』，雖主題好似日本，但櫻花在日本有神聖性，大多都是工筆樣式；但對我而言它就是花，詮釋自由度不同」。

巴黎首都藝術展創立於1884年，受到法國總統及文化部的支持與保護。作為法國年度重要的藝術活動之一，此展覽是法國公共藝術事業的核心部分，也是全球重要國際藝術沙龍之一，每年吸引約4萬名觀眾參觀，備受藝文界推崇。