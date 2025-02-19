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納粹集中營倖存者特斯基逝世 享壽98歲

中央社／ 華沙18日綜合外電報導
國際奧斯威辛委員會主席、「納粹大屠殺」（Holocaust）倖存者特斯基（Marian Turski）今天逝世，享壽98歲。路透
國際奧斯威辛委員會主席、「納粹大屠殺」（Holocaust）倖存者特斯基（Marian Turski）今天逝世，享壽98歲。路透

波蘭獨立媒體政治週刊（Polityka）報導，國際奧斯威辛委員會（International Auschwitz Committee）主席、「納粹大屠殺」（Holocaust）倖存者特斯基（Marian Turski）今天逝世，享壽98歲。

政治週刊在聲明中說，「瑪麗恩（指特斯基）已經過世，他是傑出的人、是這些時代的見證人，也是我們的朋友」，並表示特斯基「的聲音已被全世界聽見」；特斯基曾在這家週刊擔任專欄作家。

特斯基今年1月底才剛出席奧斯威辛－比克瑙（Auschwitz II-Birkenau）集中營解放80週年紀念典禮，他是現場發表談話的4名前集中營倖存者之一。

特斯基（Turski）當時提醒出席紀念典禮的人士：「今時今日，我們看到反猶主義高漲，而當年正是反猶主義造成大屠殺。」

反猶 屠殺 集中營

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