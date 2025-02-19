美達美客機翻覆 至少18傷

美國達美航空旗下航班十七日在強風中降落加拿大多倫多時翻覆，整個機身上下顛倒，造成至少十八人輕重傷，所幸無人死亡。

這架達美航空子公司奮進航空營運的CRJ900客機，編號四八一九，從美國明尼蘇達州明尼阿波利斯飛往多倫多皮爾森國際機場，於十七日下午三時卅分發生事故。這架飛機是由加拿大龐巴迪公司製造。

機上共七十六名乘客和四名機組員，至少十八人受傷，幸無人身亡，其中三人傷勢較重，包含一名兒童。

有人在社群上傳客機降落時翻覆影片，只見飛機著陸的部分在跑道上擦出宛如火龍畫面，同時竄出黑煙。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，乘客尼爾森表示，全程並未察覺任何異常，但飛機降落時「撞擊地面，非常猛烈，然後開始橫向滑行。」他當時看見「從飛機左側冒出巨大火球」，機艙內彌漫燃油氣味。

飛機停下來時，許多人尖叫逃脫，倒掛著解開安全帶掉落在飛機天花板，從出口逃生，機場當局出動灑水車不斷朝殘骸灑水。

失事原因有待調查。多倫多皮爾森國際機場表示，上周末暴風雪讓機場積雪超過廿二公分。十七日當天機場颳起強風，失事班機降落時風速達每小時六十五公里，事發後機場關閉九十分鐘才恢復起降。

北美今年已發生多起空難。美國陸軍一架直升機一月廿九日在華府與一架客機相撞，造成六十七人罹難；此外，一架救傷專機一月卅一日墜毀於賓州費城，造成七人死亡。