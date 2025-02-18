反感升級！泰北拜縣湧入大量觀光客 當地人與遊客關係緊張

泰國北部的山城拜縣是西方遊客的旅遊勝地，但當地居民與遊客的衝突越演越烈，近來頻傳以色列人在當地的脫序行為，網路更有以色列人將佔領拜縣的謠言，讓泰國總理貝東塔趕緊出面闢謠。

位於夜豐頌府（Mae Hong Son）的拜縣（Pai）距離清邁大約2個多小時車程，因為擁有好山好水且交通便利，是許多外國遊客喜歡造訪的地區，不少人選擇在此小住一陣子或長居。

外國遊客為當地人帶來收入，但過多的遊客為當地人帶來了困擾。外國觀光客在街上隨處抽大麻和喧嘩引起反感，更有不少人非法工作，拜縣當地業者和居民組成的團體曾向拜縣以及夜豐頌府觀光警察遞交請願信，希望警方調查外國人在拜縣非法工作的狀況。

近來有來自以色列的觀光客大鬧當地醫院更讓拜縣人反感升級，泰文的網路社群近日盛傳拜縣有一間餐廳成了專給以色列人使用的宗教場所，還禁止泰國人進入，網路謠言指稱以色列人認為拜縣是他們新的應許之地，大概3萬以色列人將會佔領拜縣，而拜縣本身的人口也才3萬左右。

鮮新聞（Khaosod）報導，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天在內閣會議後表示，以色列人將佔領拜縣的消息絕對是假的，站在一旁的副總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）接著表示，以色列人要佔領拜縣是不可能的事情，他下週會到拜縣視察相關狀況。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，以色列駐泰大使薩吉夫（Orna Sagiv）表示很遺憾聽到這些以色列遊客的行為，她將親自前往拜縣和當地官員、業者以及住在拜縣的以色列人見面。薩吉夫指出，去年共有約28萬人次的以色列觀光客造訪泰國。

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