馬來西亞查緝4.8公頃非法電子垃圾場 大陸科學家坐鎮遭逮

馬來西亞警方近期大舉查緝非法電子垃圾場，逮捕涉案中國科學家，馬來西亞擔心疑似來自中國的電子垃圾經處理後重新銷往國際市場，讓當地成為來自中國等外國企業處理危險廢料目的地。

馬來文媒體Sinar Harian今天報導，警方在霹靂（Perak）與林瑪班映（Rimba Panjang）工業區查獲非法電子垃圾（e-waste）回收工廠，這些遭查獲的電子垃圾價值逾馬幣13億令吉（約新台幣91億元）。

LAGI TUMPAS!!!!!!



PGA BERJAYA TUMPASKAN KEGIATAN PROSES E-WASTE HARAM, BABITKAN RAMPASAN RM1.3 BILION



Pasukan Gerakan Am (PGA) Ulu Kinta berjaya menumpaskan kegiatan memproses sisa elektrik dan elektronik (e-waste) secara haram melibatkan nilai rampasan RM1.3 bilion termasuk pic.twitter.com/uIWHukZPoX — GengKeselamatanNegara (@GengKNegara) 2025年2月18日

警方指出，這次行動共逮捕27人到案，除兩名本地人外，也各有緬甸與中國人涉案，包括一名來自中國的科學家。涉案10餘名中國人雖有護照等證件，但沒有入出境章，警方將查證護照證件真偽。

根據警方調查，這座非法電子垃圾回收工廠面積達4.8公頃，共有10台發電機，運作逾8個月，由中國科學家坐鎮，工廠內將電子垃圾貼上動物飼料等標籤以掩人耳目。

馬來西亞警方也在關丹（Kuantan）地區查緝非法電子垃圾工廠案中，發現有電子垃圾和有關廢棄物疑似來自中國，經過處理後將會重新銷往國際市場。

馬來西亞廢物關懷世代組織主席諾芮蘭（NorelanIsmail）表示，必須要將幕後黑手繩之以法。

另外，馬來西亞媒體報導，曾任環境與水務部的官員認為，非法電子垃圾引發對國家安全和環境保護憂慮，並擔心馬來西亞成為外國公司、特別是來自中國的企業，處理危險工業廢料的主要目的地。

馬來西亞會根據1974年環境素質法令充公電子垃圾，涉案人如未向有關單位申請相關工作許可，最高將判處5年有期徒刑，以及從馬幣10萬令吉到1000萬令吉不等罰金。另會調查有否違反移民法規。

電子垃圾指的是所有帶有電池或電線的廢棄品，包括冰箱、洗衣機、手機、吹風機等。電子垃圾往往內含有害人體及環境的物質，如果不妥善處理，可能產生大問題。