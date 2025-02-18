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土耳其私釀假酒風波延燒 2025年迄今已124人喪命

中央社／ 伊斯坦堡17日綜合外電報導
土耳其的假酒中毒事件激增。新華社 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
土耳其的假酒中毒事件激增。新華社 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

土耳其國家通訊社安納杜魯新聞社今天報導，安卡拉和伊斯坦堡在過去6週以來，至少已有124人因飲用私釀假酒而喪命，另有數十人正在加護病房接受治療。

法新社引述安納杜魯新聞社（Anadolu Agency,AA）報導指出，土耳其首都安卡拉（Ankara）已有約54人死亡，40人仍在醫院治療；而伊斯坦堡（Istanbul）光是本月初就有70人喪命。

這類中毒事件在私釀酒類猖獗的土耳其屢見不鮮。這種假酒常摻入有毒物質「甲醇」，可能導致失明、肝臟損傷或死亡。

報導也指出，位於安卡拉的檢察長辦公室已逮捕28名涉嫌非法生產及販售私釀酒的嫌犯，除了3人外，其餘均已有條件獲釋。

安卡拉省長辦公室發言人2月7日表示，自今年初以來，已獲報33人因此死亡、20人仍在加護病房。

伊斯坦堡的假酒中毒事件也激增，上個月在短短4天內就有38人死亡；截至1月17日，另有26人送進加護病房。

官方隨後長達3週都未更新數據，直到2月7日，安納杜魯新聞社才在報導中指出，伊斯坦堡假酒中毒案死亡人數已攀升至70人，另有21人正在醫院接受治療，其中8人住進加護病房。

土耳其名義上雖是世俗化國家，但在極力反酒的穆斯林總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）統治下，酒稅大幅提高。

目前，土耳其超市販售的茴香風味國酒「拉克酒」（Raki），1公升瓶裝就要價約37.2美元（約新台幣1200元），但該國最低月薪近期才剛突破600美元（約新台幣1萬9500元）。

批評人士指出，如此高昂的酒價正助長私釀酒生產。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

加護病房 土耳其 死亡

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