快訊

72歲男退休月領6萬過得很滋潤 因一興趣「慘賠老本」被迫回頭找工作

侯怡君還原「痛扁小三」 深夜認了情緒頂端：我也被抓傷

半世紀相伴柯爸病逝…柯媽憔悴現身 強打精神回應支持者

巴西再現熱浪 里約熱內盧氣溫41.3度

中央社／ 聖保羅17日專電

巴西里約熱內盧市（Rio de Janeiro）今天記錄到今年入夏以來最高氣溫攝氏41.3度，體感溫度42度。

巴西國家氣象研究所（Inmet）指出，今年巴西第3波熱浪即日起開始出現，影響聖保羅（São Paulo）、巴拉納（Paraná）、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）、聖卡塔里納（Santa Catarina）和南馬托格羅索（MatoGrosso do Sul）等州，並有可能延伸到戈亞斯州（Goiás）和巴伊亞州（Bahia）。

聖保羅州民防廳發布的高溫警報將持續到19日，部分地區最高溫可達38度，首府聖保羅市可能創下今年的最高平均氣溫。

里約熱內盧市今天中午記錄到今年入夏以來最高氣溫41.3度，體感溫度為42度，未來幾天可能打破2023年史上2月份最高氣溫41.8度的紀錄。

據里約熱內盧作業中心（COR）表示，今天中午12時35分達到「4級高溫」，這是自2024年6月市政廳制定天氣警報系統以來，首次達到如此高的氣溫。

里約熱內盧高溫警報共分5級，4級是指氣溫在40度至44度之間，且預測至少持續3天。

據里約熱內盧市政廳氣象服務台指出，這波熱浪是受到海洋高壓系統影響，導致氣溫升高。

里約熱內盧作業中心呼籲民眾調整日常作息，做好保護措施，免受熱浪影響。市政廳將在室內多處地點設置灑水器，市立學校也應該將體育課轉移到室內空間進行。

里約熱內盧市長派斯（Eduardo Paes）昨天召開記者會表示，不會取消即將來臨的嘉年華（Carnaval）街頭狂歡派對活動，但提醒狂歡者注意預防熱傷害，保持涼爽、補充水分和提高警覺。

巴西 氣溫 里約 高溫

延伸閱讀

總統政策讓貨幣升值 阿根廷民眾出國增

川普「對等關稅」遭看破手腳？ 專家：對這些國家的產品打擊最重

Toyota在巴西註冊GR Celica車名！經典跑車回歸日不遠了？

巴西總統推動亞馬遜河口石油探勘案 環保團體批評

相關新聞

低調的歐洲音樂城市：馬德里音樂文化之旅

提到歐洲音樂之都，相信讀者首先想到的一定是維也納，接著可能是柏林、倫敦、巴黎…等等，但不知道有多少讀者會想到西班牙的首都馬德里呢？

好爸爸竟是獸父！性侵10名親生孩和2童達21年 受害人3歲起遭淫辱

德國發生獸父性侵12名孩童的駭人風化案。

真實人生／倖存亦是悲劇？她從空難野外停屍間奇蹟甦醒

國際社會去年底到今年初在一個月內，接連發生濟州航空及美國華府雷根機場撞機這兩起嚴重空難，但悲劇並不止於死亡人數統計。儘管生還者常被媒體描述為「幸運」，只有他們自己清楚，活下來並不意味著逃過一劫，而可能如同哥倫比亞女子洛裴茲（Astrid López）那樣，陷入無法擺脫的漫長煎熬。 洛裴茲當年如何被蓋上了白布後又奇蹟般喘氣？失去所有記憶的她，如何在近百次手術和6年心理治療中找到堅持的理由？生還的真實人生，究竟是一種恩賜還是詛咒？

5月起…日本戶籍欄 可登記台灣

台灣人爭取已久的日本戶籍名稱終於修改了。日本法務省五月起在日本戶籍的國籍欄新增「地區」，過去台灣出身者須登記為中國，如今...

2025全球最佳經濟艙排行榜出爐！它榮登榜首 台航空均無上榜

澳洲旅遊雜誌「Escape」以座位間距、餐飲、服務等指標綜合評分，公布2025年全球最佳經濟艙排行榜。今年由卡達航空拿下...

法國外科醫生被控性侵299人多為兒童 24日將開審

法國前外科醫生拉史考奈克即將於24日開始受審，他被指控在過去25餘年間，於法國西部的醫療機構強暴和性侵299名病患，受害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。