巴西再現熱浪 里約熱內盧氣溫41.3度

巴西里約熱內盧市（Rio de Janeiro）今天記錄到今年入夏以來最高氣溫攝氏41.3度，體感溫度42度。

巴西國家氣象研究所（Inmet）指出，今年巴西第3波熱浪即日起開始出現，影響聖保羅（São Paulo）、巴拉納（Paraná）、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）、聖卡塔里納（Santa Catarina）和南馬托格羅索（MatoGrosso do Sul）等州，並有可能延伸到戈亞斯州（Goiás）和巴伊亞州（Bahia）。

聖保羅州民防廳發布的高溫警報將持續到19日，部分地區最高溫可達38度，首府聖保羅市可能創下今年的最高平均氣溫。

里約熱內盧市今天中午記錄到今年入夏以來最高氣溫41.3度，體感溫度為42度，未來幾天可能打破2023年史上2月份最高氣溫41.8度的紀錄。

據里約熱內盧作業中心（COR）表示，今天中午12時35分達到「4級高溫」，這是自2024年6月市政廳制定天氣警報系統以來，首次達到如此高的氣溫。

里約熱內盧高溫警報共分5級，4級是指氣溫在40度至44度之間，且預測至少持續3天。

據里約熱內盧市政廳氣象服務台指出，這波熱浪是受到海洋高壓系統影響，導致氣溫升高。

里約熱內盧作業中心呼籲民眾調整日常作息，做好保護措施，免受熱浪影響。市政廳將在室內多處地點設置灑水器，市立學校也應該將體育課轉移到室內空間進行。

里約熱內盧市長派斯（Eduardo Paes）昨天召開記者會表示，不會取消即將來臨的嘉年華（Carnaval）街頭狂歡派對活動，但提醒狂歡者注意預防熱傷害，保持涼爽、補充水分和提高警覺。