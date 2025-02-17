2025全球最佳經濟艙排行榜出爐！它榮登榜首 台航空均無上榜

澳洲旅遊雜誌「Escape」以座位間距、餐飲、服務等指標綜合評分，公布2025年全球最佳經濟艙排行榜。今年由卡達航空拿下第一，而台灣並無航空公司上榜。

卡達航空幾乎在所有評分指標都得到高分。例如餐點方面，卡達航空提供三種主餐讓乘客選擇，並無限量供應零食。卡達航空餐點分量也相當充足，重量在300克以上，超越航空公司平均的240克。

此外，卡達航空和夏威夷航空多款機型提供乘客免費WiFi網路，而阿聯酋航空和新加坡航空只對忠誠會員開放這項服務。

卡達航空在洗手間數量分布方面也是表現最佳。卡達航空、阿聯酋航空和馬來西亞航空每38名乘客就有一間洗手間可使用，澳洲航空空中巴士A380和波音787-9客機則是每48名乘客一間。

卡達航空在機上服務，及座位間距和寬度方面略遜於其他航空公司。英國非營利獨立調查機構Skytrax指出，新加坡去年榮獲「最佳機組人員」稱號，日本全日空和嘉魯達印尼航空分別名列第二、第三。卡達航空Skytrax的2024年最佳機組人員排行中名列第九，阿聯酋航空則是第12名。

座位間距方面，全日空、日本航空以及大韓航空提供了高達86公分的腿部空間，遠超國際平均的81至82公分。大韓航空近期在航空評鑑網站Airline Ratings的2025年全球最佳經濟艙排行榜勇奪第一。

至於座椅寬度，新加坡航空以48公分領先，國泰航空和卡達航空則提供44.45至47公分的空間。