印尼通訊與數位部用AI製作廣告 遭批輕視本土創作

印尼通訊與數位部日前發布一部以人工智慧（AI）生成的動畫廣告，遭批輕視本土創作產業。副部長內扎今天對此表示，AI創作只是創意的一部分，該部門仍會與動畫師合作。

印尼通訊與數位部長穆迪雅（Meutya Hafid）日前在其社群媒體發布一部宣傳免費餐食計畫的動畫廣告，遭質疑全由AI生成，並有網友批評政府輕視本土動畫師。

有網友表示，創意工作者不必對政府抱太多期待，因為部長使用AI，也有網友留言：「就連部長都使用AI製作宣導廣告，因此別想指望創意動畫產業能發展。政府部門都不支持。」

穆迪雅昨天又上傳另一部由AI生成的動畫廣告，主要宣導學童使用手機得注意的事項，也有網友留言指「政府輕視本土動畫工作室」。

時代報（Tempo）報導，通訊與數位副部長內扎（Nezar Patria）今天對此表示，該部門利用AI製作的免費餐食計畫廣告是創意的一種，他認為，「使用AI創作並沒有錯」。

內扎透過聲明指出，AI使用已非常普遍，且廣泛應用在各種活動，其中包括廣告，他強調，通訊與數位部仍會採納動畫師的創意。

除了遭批使用AI生成廣告，廣告內容也被批評，如有學生頭戴彩色頭巾，被指不符合印尼學校的服裝標準。

免費餐食計畫是普拉伯沃政府的旗艦計畫，自今年初開始實施，目的是減緩學童發育遲緩問題，目標是至2029年能讓8200萬人受惠。